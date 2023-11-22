الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يكرم ماهر وليم موجه الموسيقى

وكيل الوزارة يكرم
وكيل الوزارة يكرم ماهر وليم لبلوغه سن المعاش

كرم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ماهر وليم موجه الموسيقى وموجه عام التربية الدينية المسيحية، متمنيا له كل التوفيق والسداد فى حياته المقبلة.

عناق الاحباب بين وكيل وزارة التعليم وماهر وليم بمناسبة بلوغه سن التقاعد

وكان  المهندس علي عبدالرؤوف وكيل تعليم دميـاط قد أناب في صباح اليوم عبد العليم جمعة وكيل المديرية لتكريم ماهر وليم موجه التربية الموسيقية وموجه عام الدين المسيحي لبلوغه السن القانوني للمعاش وذلك لجهوده المبذولة خلال فترة خدمته بالتربية والتعليم في حضور زهرالدين الليثى مدير عام التعليم العام وايناس عبد الخالق مدير عام الخدمات التربوية والعديد من القيادات التعليمية والشعبية،متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في الحياة المقبلة.

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تكريم محمد مسعد توفيق

وفي نفس الاطار كرم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط  الاستاذ محمد مسعد توفيق جمعة عضو متابعة مكتب وكيل الوزارة متمنيا له كل التوفيق والسداد فى حياته المقبلة.

تكريم مسئولي امن المديرية والادارات التعليمية بدمياط

من ناحية أخرى وفى إطار توجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ قام المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم بعقد اجتماع مع مسئولي أمن مديرية التربية والتعليم بدمياط وذلك للتأكيد على الاستعدادات النهائية لمتابعة تأمين لجان الانتخابات الرئاسية  المقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر القادم باذن الله.

وأكد وكيل تعليم دمياط علي مسئولي امن المديرية والادارات التعليمية علي ضرورة تأمين المدارس التي ستكون بها لجان انتخابية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل الهيئة العليا للانتخابات وغرفة الازمات بديوان عام محافظة دمياط ومديرية امن دمياط، والتأكد من إجراءات السلامة المهنية والأمان المتبعة لكافة مدارس المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع قام وكيل تعليم دمياط  بتكريم مسئولي أمن المديرية والإدارات التعليمية العشر بمحافظة دمياط،معربا عن الدور الكبير الذي يقوم به مسئولي الأمن بديوان عام المديرية وإدارات دمياط التعليمية والتنسيق بينهم في إدارة الأزمات بالمديرية والإدارات التعليمية.

كما قدم وكيل الوزارة  تحية شكر  وتقدير لمسئولي الأمن على جهدهم المبذول في تأمين جميع المدارس على مدار 24 ساعة من بداية العام الدراسي مرورا بالاختبارات والأحداث الجارية على مدار ١٢ شهر على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر.

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التربية والتعليم الدكتورة منال عوض محافظ تعليم دمياط على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وكيل المديرية مكتب وكيل الوزارة بدمياط السن القانونى للمعاش دمياط

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