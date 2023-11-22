الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمنسق العام للتحالف الوطني الأهلي

محافظ المنوفية، فيتو
محافظ المنوفية، فيتو

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور ممدوح العربى المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالمحافظة.

جاء ذلك على هامش حضور فاعليات مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالمنوفية الأول تحت شعار " انزل.. شارك.. صوتك أمانة "، بحضور نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، الدكتورة سحر عبد الستار مقرر المجلس القومي للمرأة وعميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، وممثل الأوقاف بالمحافظة، وعدد من  أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

Advertisements


رحب محافظ المنوفية بالحضور، مشيرًا إلى أهمية الدور البارز للتحالف الوطنى فى دعم جهود الدولة فى خدمة المجتمع كونه شريكا فاعلا فى النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطنى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء والسلم المجتمعي.

مؤتمر التحالف الوطنى 


وعقب الاستقبال، أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد فاعليات مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالمنوفية بإستاد الجامعة بشبين الكوم، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مديري المديريات الخدمية، لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والنقابية والشخصيات العامة بالمحافظة.


بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين.

 

وفي كلمته أكد المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالمحافظة أننا نعيش حاليًا فترة من أكثر الفترات إستقرارًا وأمنًا بالرغم من المرور بالعديد من التحديات والصعوبات، مؤكدًا أن الدولة المصرية قد قطعت شوطًا كبيرًا نحو التنمية المستدامة في كل المجالات المتنوعة وواجبنا اليوم أن نساهم جميعًا مساهمة إيجابية لاستمرار مسيرة النجاح حتى نجني ثمار ما تم غرسه ووضع أساساته خلال السنوات الماضية.


فيما أشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن التحالف يهدف الى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الإنتخابات المقبلة للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لمنظمات العمل الأهلى والتنموى في خدمة المجتمع والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المجلس القومي للمرأة

مواد متعلقة

الكوم الأحمر تتشح بالسواد بعد وفاة ثلاثة من أبنائها على الإقليمى بالمنوفية

مصرع وإصابة 24 عاملا في حادث سير بالمنوفية

جامعة مدينة السادات تهنئ سيف محجوب بطل العرب في كمال الأجسام

محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

وكيل تعليم المنوفية يحضر جلسة النواب بسبب مدرسة ميت موسي الابتدائية

17 صورة ترصد سقوط الأمطار فى المنوفية

سقوط أمطار متوسطة على مدينة تلا في المنوفية (صور)

محافظ المنوفية يوجه بحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

حماس تضع 10 شروط لتنفيذ الهدنة والجهات الضامنة

أردوغان: مستعدون لتولي المسئولية في أمن غزة بعد الحرب

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب ليلا

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

إجراء عاجل لجيش الاحتلال مع الأسرى الإسرائيليين بعد عودتهم من غزة

بيراميدز يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لمباراة مازيمبي (صور)

بدء القمة المصرية الأردنية لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

في دقيقة واحدة، سرقة مجوهرات بـ 7 ملايين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، تراجع سعر العنب وارتفاع الجوافة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

المزيد

انفوجراف

بوساطة مصرية قطرية، بنود الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب ليلا

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية