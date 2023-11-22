الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مدرسة على بن أبى طالب الإعدادية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فيتو

 تفقد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة على بن أبى طالب الإعدادية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

 وتابع "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية، وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي.

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وخلال تفقده كرم "وكيل الوزارة" الطالبان عبد الله رضوان ومينا ملاك حنا لفوزهما بالمركز الأول جمهورى فى مسابقة بيت العائلة النموذجية، كما كرم هالة عزام الاخصائى الاجتماعى والمشرفة  على المسابقة.

وكيل الوزارة يكرم التلاميذ المتميزين

كما كرم "وكيل الوزارة" أحمد محمد تقى الدين مشرف المسرح بالمدرسة لفوزه بالمركز الرابع جمهوري فى مسابقتى أعياد الطفولة ومسرحة المناهج.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لمديرة المدرسة ألفت إبراهيم واهدى لها شهادة شكر وتقدير لما لمسه من جهود مضنية من إدارة المدرسة وهيئة التدريس.

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