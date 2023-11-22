6 حالات طرد في الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

اختتمت مساء أمس الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقرر لها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتألقت جميع المنتخبات العربية في هذه الجولة وحققت مصر والمغرب وتونس والجزائر وجزر القمر والسودان نتيجة الفوز، بينما تعادل منتخبي موريتانيا وليبيا.

6 حالات طرد في الجولة الثانية

وكانت الظاهرة اللافتة في هذه الجولة، هي إشهار عدد كبير من البطاقات الحمراء، وصل إلى 6 حالات طرد.

وتعرض ثنائي سيراليون تيرسي فورناه وعبدول كابيا للطرد في لقاء مصر، كما تم طرد هوبولانج مينديس لاعب منتخب غينيا بيساو أمام بوركينا فاسو.

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ونال نوهان كيبيه لاعب ليبيريا بطاقة حمراء أمام غينيا الاستوائية، بجانب عبدي محمد لاعب الصومال في لقاء أوغندا، ونوفاتوس ميروشي لاعب تنزانيا في مواجهة المغرب.

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

زيمبابوي 1-1 نيجيريا

بوروندي 1-2 الجابون

موزمبيق 0-2 الجزائر

السودان 1-0 الكونغو الديمقراطية

سيراليون 0-2 مصر

جيبوتي 0-1 غينيا بيساو

جامبيا 0-2 كوت ديفوار

إريتريا ضد الكونغو ( إلغاء المباراة لانسحاب إريتريا)

ليبيريا 0-1 غينيا الاستوائية

سيشل 0-5 كينيا

مالي 1-1 جمهورية أفريقيا الوسطي

تشاد 0-3 مدغشقر

إثيوبيا 0-3 بوركينا فاسو

ليسوتو 0-0 بنين

الصومال 0-1 أوغندا

مالاوي 0-1 تونس

بوتسوانا 1-0 غينيا

رواندا 2-0 جنوب أفريقيا

إسواتيني 0-2 الرأس الأخضر

توجو 0-0 السنغال

جزر القمر 1-0 غانا

جنوب السودان 0-0 موريتانيا

موريشيوس 0-0 أنجولا

ليبيا 1-1 الكاميرون

ساو تومي 0-2 ناميبيا

تنزانيا 0-2 المغرب

النيجر 2-1 زامبيا

مواعيد جولات تصفيات كأس العالم 2026

وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

مباراة ملحق فيفا في مارس 2026.