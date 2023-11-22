تألق المنتخبات العربية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

انتهت منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت بعض المفاجآت وتعثر منتخبات كبرى في القارة السمراء.

ونجحت المنتخبات العربية في تجنب السقوط في فخ المفاجآت خلال هذه التصفيات حتى الآن، بعدما حققت مصر وتونس والمغرب والجزائر الانتصار.

كما واصل منتخب السودان انطلاقته الجيدة من فوز وتعادل، واستكملت جزر القمر مغامرتها بالفوز الثاني على التوالي في تصفيات كأس العالم 2026.

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تألق المنتخبات العربية

شهدت الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، نتائج مميزة للمنتخبات العربية.

وحقق منتخب المغرب في افتتح مشواره في التصفيات فوزا ثمينا على منتخب تنزانيا في عقر داره بنتيجة 2-0.

وفاز منتخب مصر على سيراليون في ليبيريا 2-0، كما تغلب منتخب الجزائر على موزمبيق بنفس النتيجة.

وعاد منتخب تونس بانتصار ثمين على مالاوي بنتيجة 1-0 في عقر دارها، كما أن منتخب ليبيا صمد أمام الكاميرون وحقق تعادلا إيجابيا بنتيجة 1-1.

مفاجأة التصفيات حتى الآن منتخب جزر القمر الذي حقق الفوز في مباراتين على حساب أفريقيا الوسطى بنتيجة 4-2 ثم على منتخب غانا العريق بنتيجة 1-0.

وواصل منتخب السودان تألقه بعدما فاز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0، عقب تعادله مع توجو 1-1 في الجولة الأولى.

في المقابل، تعادل منتخب موريتانيا مع جنوب السودان بدون أهداف ليواصل الانطلاقة المخيبة مبتعدا عن الفوز للمباراة الثانية.

جولة سقوط كبار أفريقيا

وشهدت الجولة تعثر بعض المنتخبات الكبرى في التصفيات القارية وعجزها عن تحقيق الانتصار.

منتخب السنغال حامل لقب كأس الأمم الأفريقية الماضية تعادل خارج ملعبه مع توجو بدون أهداف.

كما أن منتخب نيجيريا لم يحقق الفوز للمباراة الثانية على التوالي وتعادل مع زيمبابوي بنتيجة 1-1 بعدما تعادل في ملعبه مع ليسوتو 1/1 في الجولة الأولى.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا على يد رواندا بنتيجة 0-2، كما تعادل منتخب الكاميرون خارج دياره مع ليبيا 1-1.

وانهزم منتخب زامبيا أمام النيجر بنتيجة 1-2، وخسر منتخب غانا أمام جزر القمر 0-1، كما تعادل منتخب مالي في ملعبه مع منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى 1-1.