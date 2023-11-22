الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة سوهاج تواصل ضرباتها ضد منتحلي الصفة الطبية

ضبط حاصلة على بكالوريوس تربية تنتحل صفة طبيبة بسوهاج

جانب من ضبط العيادة،
جانب من ضبط العيادة، فيتو

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن ضبط حاصلة على بكالوريوس تربية وطفولة وتنتحل صفة طبيبة جلدية وتجميل داخل عيادة غير مرخصة بإحدى مراكز محافظة سوهاج.

جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية الصحة بفريق من مفتش الرقابة التجارية بمديرية الصحة والتموين بسوهاج حيث تمكن الفريق من ضبط منتحلة صفة حاصلة على بكالوريوس تربية وطفولة وتنتحل صفة طبيبة جلدية وتجميل وهي تمارس مهنة الطب بدون وجه حق أو مؤهلات تؤهلها لتلك المهنة وكذلك تمارسها بمكان غير آدمي ولا يوجد به اشتراطات لمكافحة العدوى او السلامة مما يعد خطرًا على صحة المواطنين.

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وعلى الفور تم ضبطها وتبين انها تقوم ايضا بعمل جلسات ميزوثيرابي وكتابة روشتات ادوية للمرضى وتمارس الحجامة وبعض الجراحات البسيطة وتقوم بعمل بروتركولات  تغذية علاجية للمرضى وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعمل محضر بالواقعه للتولى النيابة  العامة التحقيق.

 

يذكر أن وكيل صحة سوهاج يوجه بمراجعة العيادات والمراكز الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة والقائمين عليها للإطمئنان من مقدمي الخدمة الطبية بتلك الأماكن حفاظًا على صحة المواطنين وضمانا لسلامة ومأمونية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

 

ضمن خطة وزارة الصحة والسكان والتي تهدف الي تكثيف متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن بالمنشأت الخاصة وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت إشراف الدكتور احمد حسن ابوهاشم  وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديريه ومتابعه دكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر وبالتعاون مع الرقابة التجارية بمديرية التموين وهيئه الدواء المصريه.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج وكيل صحة سوهاج محافظ سوهاج غير مرخص صحة سوهاج

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