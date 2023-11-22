هشام آمنة: إزالة 14043 حالة تعدٍ على مساحة 804 أفدنة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

قوات إنفاذ القانون

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 21 نوفمبر الجاري في إزالة 1972 حالة بناء مخالف علي مساحة حوالي 447 ألف متر مربع وكذا إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 804 فدان، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها المعنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لأي حالات تعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة لان الدولة لا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

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الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وقال اللواء هشام آمنة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تواصل تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات، موضحًا أنه لن يتم السماح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا علي استمرار الحملات بصفة يومية، ومتابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتواصل الدائم مع المحافظات والوزارات المعنية لإزالة أي تعديات في مهدِها والعمل على تنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، وحث جميع المواطنين علي إحترام القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وهي 0220544041- 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة «صوتك مسموع» وجميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولضمان سرعة وصول شكاواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في المحافظة على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.