الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

الكوم الأحمر تتشح بالسواد بعد وفاة ثلاثة من أبنائها على الإقليمى بالمنوفية

أحد ضحايا الحادث،فيتو
أحد ضحايا الحادث،فيتو

سيطرت حالة من الحزن العارم على أهالى عزبة الكوم الأحمر، التابعة لقرية طليا مركز أشمون، بمحافظة المنوفية،  بعد أن استيقظ الأهالى على فاجعة وفاة ثلاثة من أبنائها  الذين خرجوا صباحًا يبحثون عن لقمة العيش في مزارع السادات، لكن السيارة التى كانت تقلهم إنقلبت وتحلوا لجثث فى الحال.

لم تفلح محاولات الأطباء لإبقاء العمال الثلالثة على قيد الحياة فقد غادرت أراواحهم الأجساد فى موقع الحادث ليمكثوا فى ثلاجة حفظ الموتى بعضًا من الوقت قبل أن يتم إنهاء التصاريح اللازمة لدفنهم.

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نقلت جثامين شهداء لقمة العيش إلى حيث خرجوا صباحًا لكنهم لم يعودوا فى تلك المرة بالأموال لذويهم فتلك كانت العودة الأخيرة التى لن يتبعها خروج مرة أخرى، ليتم تشييع جثامين الثلاثة عمال وسط حزن شديد من أهالى القرية.

مصرع وإصابة 24 عاملا في حادث سير بالمنوفية

وكان ثلاثة عمال لقوا مصرعهم من قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأصيب 21 عاملا آخرين إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي على الفور تم نقلهم إلى مستشفى السادات.


وكان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الاقليمي منا تسبب فى وفاة ثلاثة وإصابة 21 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى السادات.


فيما أفاد مصدر باستقبال مستشفى السادات ثلاثة أشخاص جثث هامدة وعدد 21 مصابا بإصابات بين متوسطة وخطيرة وتم إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن وتسليمهم لذويهم ووضع المصابين تحت الرعاية الطبية.

وأشار المصدر إلى أن الوفيات هم شعبان.ا، رجب.خ، معروف.ع جميعهم من قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. فيما سيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي قرية طليا عقب سماعهم مصرع ثلاثة عمال من أبناء القرية وإصابة 21 آخرين أثناء رجوعهم من عملهم بمزارع السادات، تم تشيع جثمان أحد المتوفيين وجاري التجهيز لتشييع جثامين الباقيين وسط حالة من الحزن بين الجميع.

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الطريق الاقليمى شهداء لقمة العيش محافظة المنوفية مستشفي السادات

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