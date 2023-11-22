النيابة تستمع لأقوال شابين ضحية الضرب بالكرباج علي يد سيدة في كرداسة

تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع 4 أشخاص سيدة وتدعى "منى.ع" وزوجها "علاء.س" وابنها "وليد "وأحد أقاربها ويدعى "إسلام"، ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم السيدة لشتمهما ابنها بكرداسة.

وتستمع نيابة الجيزة، لأقوال شابين "مصطفى عاطف"، و"يوسف عبد المرضي" ضحايا التعذيب والضرب بالكرباج على يد سيدة وزوجها ونجلها وأحد أقاربها، داخل منزلها في كرداسة.

تفاصيل ضرب شابين بكرباج وإجباره علي تقبيل قدم سيدة

وكشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تفاصيل ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما ابنها بكرداسة.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما ابنها بكرداسة غي الجيزة).



وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيماين بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل.

وقام المجنى عليه بالإتصال هاتفيًا بالترزى مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته، وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم، فبادلت المذكور السب والشتم، وأبلغت زوجها فاستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعدوا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.