الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 8 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة في القاهرة (صور)

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس 8 أشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة فى كافة أنحاء العاصمة.


وكان قد تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب قيمته الحقيقية.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوبى "المغافلة - كسر الزجاج" وأقر بارتكاب (6) وقائع بذات الأسلوب.

 وتم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الزيتون حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (5 هواتف محمولة - سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

Advertisements

 

 

 

 


كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامهما بسرقة سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. بمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاد هما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمتهما بالسرقة.

 وتم ضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزته (أجزاء متنوعة من السيارات – مجموعة من المفكات).. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه واقعتى سرقة على النحو المشار إليه تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عيمله (عامل "سيئ النية") باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.

كما تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامه بعرض (جهاز لاب توب - هاتف محمول) للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل عيادة أسنان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب "المغافلة".
 

وتم ضبط (حارس عقار، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق  لقيامهما بسرقة (بعض العملات "الأجنبية، المحلية" – عدد 31 طابع تأشيرة – 2 ساعة يد – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بارشاد أحدهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة قسم شرطة النزهة قسم شرطة عابدين قسم شرطة الزيتون قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة الشروق قسم شرطة الجمالية

مواد متعلقة

حبس مسجل خطر يسرق الهواتف المحمولة في الجمالية

إجراء جديد ضد المتهم بحيازة نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من الشابو بالإسماعيلية

إجراء جديد ضد المتهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت في الإسماعيلية

حبس عاطل لحيازته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من من الشابو بالإسماعيلية

القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من من الشابو بالإسماعيلية

حبس المتهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت في الإسماعيلية

والدة طفلة تعدى عليها والدها بالمعصرة تكشف تفاصيل صادمة

حبس 3 متهمين لاستدراجهم صاحب محل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالبساتين

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن التملك في سيناء

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

قمة مصرية أردنية بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

صدمة جديدة ببيراميدز قبل مواجهة مازيمي بدوري الأبطال

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

إجراء عاجل لجيش الاحتلال مع الأسرى الإسرائيليين بعد عودتهم من غزة

أعراض دور البرد المنتشر، هل كورونا أم انفلونزا؟

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

في دقيقة واحدة، سرقة مجوهرات بـ 7 ملايين

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

المزيد

انفوجراف

حصيلة مجازر الاحتلال في الأسبوع السادس من العدوان على غزة ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

المزيد
الجريدة الرسمية