حبس 8 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة في القاهرة (صور)

قررت النيابة العامة حبس 8 أشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة فى كافة أنحاء العاصمة.



وكان قد تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب قيمته الحقيقية.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوبى "المغافلة - كسر الزجاج" وأقر بارتكاب (6) وقائع بذات الأسلوب.



وتم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الزيتون حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (5 هواتف محمولة - سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

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كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامهما بسرقة سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. بمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاد هما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمتهما بالسرقة.



وتم ضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزته (أجزاء متنوعة من السيارات – مجموعة من المفكات).. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه واقعتى سرقة على النحو المشار إليه تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عيمله (عامل "سيئ النية") باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.



كما تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامه بعرض (جهاز لاب توب - هاتف محمول) للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل عيادة أسنان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب "المغافلة".



وتم ضبط (حارس عقار، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بسرقة (بعض العملات "الأجنبية، المحلية" – عدد 31 طابع تأشيرة – 2 ساعة يد – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بارشاد أحدهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

