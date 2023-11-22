حبس حارس عقار وعاطل لتورطهما في سرقة عملات أجنبية من الشقق السكنية بالزيتون

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس حارس عقار، وعاطل لتورطهما في سرقة عملات أجنبية من شقق سكنية بمنطقة حدائق الزيتون، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتبين من التحريات أن المتهمين سرقا بعض العملات "الأجنبية، المحلية" عبارة عن 31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول من داخل شقة سكنية

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاد أحدهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



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تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، وأمرت النيابة بقرارها المتقدم بحبسهما.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.