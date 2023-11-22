حبس عاطل بتهمة سرقة أجزاء السيارات الفاخرة فى منطقة النزهة
أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة احتراف سرقة أجزاء من السيارات وبيعها كقطع غيار، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول أنشطته الإجرامية.
كانت البلاغات قد تعددت أمام الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عن سرقة الأجزاء الخارجية من السيارات، مثل المرايات والعلامات التجارية المميزة لكل سيارة، وكذلك كشافات الإضاءة الخاصة بها.. وبتكثيف التحريات حول تلك البلاغات، تبين أن أحد العاطلين، اعتاد سرقة أجزاء السيارات الفاخرة المتوقفة على جانبى الشوارع بمنطقة النزهة، وبيعها كقطع غيار لراغبى الحصول عليها بمبالغ مالية كبيرة.
وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم فى كمين أعد له خصيصا، وعثر بحوزته على كمية من أجزاء السيارات، وبعض المفكات التى يستخدمها فى عملية السرقة.. وبمواجهته بالمضبوطات والبلاغات والتحريات، انهار واعترف باعتياد سرقة أجزاء السيارات، وأنه ارتكب العديد من وقائع السرقات المشابهة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، وأعاد اعترافه أمامها مرة أخرى، وأقر بارتكاب واقعتى سرقة أخريين وأرشد عن المسروقات، وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبطها.
تم استدعاء أصحاب المضبوطات وتعرفوا عليها، وتم تسليمها لهم، ومرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانوني.
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