مصرع وإصابة 24 عاملا في حادث سير بالمنوفية
لقى ثلاثة عمال مصرعهم من قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، وأصيب 21 عاملا آخرين إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي على الفور تم نقلهم إلى مستشفى السادات.
وكان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الاقليمي منا تسبب فى وفاة ثلاثة وإصابة 21 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى السادات.
فيما أفاد مصدر باستقبال مستشفى السادات ثلاثة أشخاص جثث هامدة وعدد 21 مصابا بإصابات بين متوسطة وخطيرة وتم إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن وتسليمهم لذويهم ووضع المصابين تحت الرعاية الطبية.
وأشار المصدر إلى أن الوفيات هم شعبان.ا، رجب.خ، معروف.ع جميعهم من قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. فيما سيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي قرية طليا عقب سماعهم مصرع ثلاثة عمال من أبناء القرية وإصابة 21 آخرين أثناء رجوعهم من عملهم بمزارع السادات، تم تشيع جثمان أحد المتوفيين وجاري التجهيز لتشييع جثامين الباقيين وسط حالة من الحزن بين الجميع.
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