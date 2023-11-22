الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة بالقاهرة

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

ترأس الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، الاجتماع  التوجيهي للجنة الأسواق النامية والناشئة "GEMC".

 

الاجتماعات السنوية للجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية

ويأتي ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على اسواق المال والتي تنظمها وتستضيفها الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور محمد فريد على أهمية استدامة عملية تطوير وبناء القدرات وتعزيز عملية الحوار والدفع نحو مزيد من التعاون بين أعضاء اللجنة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه اسواق المال في دعم النمو الاقتصادي.

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التطورات المرتبطة بالابعاد التكنولوجية والمناخية

اشار رئيس الهيئة  الى أن اللجنة تأخذ في اعتبارها كافة التطورات المرتبطة بالابعاد التكنولوجية والمناخية لتضمينها في تقاريرها واوراق عملها ليتم وضعها موضع التنفيذ والمتابعة في اسرع وقت ممكن.

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تعد لجنة الاسواق النامية والناشئة اكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال وتتراسها مصر للدورة الثانية على التوالي، والتي تعد بمثابة اشادة  وتقدير دولي للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في اعمال وانشطة المنظمة الدولية رفيعة المستوى والتي تضع وتتابع تنفيذ سياسات ومقترحات تدعم تطوير قدرات اسواق المال في العالم.

 

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