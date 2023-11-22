السفيرة الأمريكية الجديدة: الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين

قالت السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة بالقاهرة في بيان لها اليوم إن الولايات المتحدة دخلت، كما أعلن الرئيس جو بايدن، في شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال مما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن مصر أظهرت مرة أخرى طوال هذه الأزمة وخلال هذه المفاوضات التزامها بالاستقرار الإقليمي، كما أظهرت أيضا كرمها في مساعدة المدنيين الذين وقعوا في براثن الصراع.

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وعبرت السفيرة هيرو مصطفي جارج بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، عن تقديرها لمصر مضيفة "إنني أقدر وأدرك تركيز مصر الثابت والممتد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيل مغادرة المواطنين الأجانب من غزة في أمان بما في ذلك المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم. وإنني ممتنة لإصرار شركائنا المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل - وهي شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا".

وأكدت في اول تصريح لها منذ وصولها الي مصر إن "الولايات المتحدة تشيد بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى في العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وكما قال الرئيس بايدن والوزير بلينكن، فإن الولايات المتحدة ترفض تهجير الفلسطينيين من غزة سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر، وإنني متمسكة بهذه الالتزامات والأهداف المشتركة في الوقت الذي أتولى فيه مهام منصبي في القاهرة".