الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

كونتكت ومنجم يطلقان جنيه كونتكت الذهب

قيادات شركتا كونتكت
قيادات شركتا "كونتكت كريدي تك" ومنجم، فيتو

أعلنت شركتا "كونتكت كريدي تك"، التابعة لمجموعة "كونتكت المالية القابضة"، و"منجم- MNGM"، المنصة الرقمية للمعادن الثمينة التابعة لشركة Evolve Investment Group، عن إطلاق منتج مشترك باسم جنيه كونتكت الذهب في وزنين هما 8 جرام و2 جرام ذهب عيار 24 بنقاء 999.9، وثبتت الشركتان السعر خلال أيام العرض بمبلغ 2500 جنيه شهريا لجنيه كونتكت الذهب و620 جنيه شهريا لربع جنيه كونتكت الذهب، للفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، في سابقة تحدث لأول مرة في سوق الاستثمار في الذهب. 

Advertisements

وأشار بيان أصدرته " كونتكت " صباح اليوم الى أن ذلك ليس آخر عروض "كونتكت ومنجم " للعملاء خلال شهر نوفمبر حيث لازال يتمتع العملاء بخصم 10% على قيمة استثماراتهم في منجم عند التقسيط مع " كونتكت " على فترة تزيد عن 18 شهر و5% عند التقسيط على فترات اقل من 18شهر.

استثمار العملاء في الذهب

وحسب بيان " كونتكت ": هذا التعاون الجديد يأتي بعد عدة شهور من بداية تعاقد "منجم" مع " كونتكت" لتمويل استثمار العملاء في الذهب بهدف تحويل تفكير المستهلك من مفهوم الاستهلاك إلى مفهوم الاستثمار، ولتعزيز فكرة "استثمر الآن وادفع لاحقًا". 

 وأكدت الشركتان على وجود خطط مستقبلية تشمل إطلاق منتجات وعروض أخرى متميزة حصريًا لعملاء "كونتكت"، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمة فريدة تجمع بين عمليات التمويل الاستهلاكي والاستثمار ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية "كونتكت" لتغيير توجه المستهلك وتعزيز ثقافة الاستثمار.

تقديم خدمات تمويلية متطورة

وفي هذا السياق، قال عمر الفقي،العضو المنتدب لشركة "كونتكت كريدي تك ": أن إطلاق هذا المنتج المشترك يعد خطوة استراتيجية نحو تقديم خدمات تمويلية متطورة في السوق، مؤكدًا علي تلبية احتياجات وتطلعات العملاء، مشيرًا إلي أن هذا المنتج يعكس رغبة " كونتكت " في تحقيق تغيير حقيقي في تفكير المستهلك نحو مفهوم الاستثمار والتمويل الذكي.

ومن جانبه أشار الدكتور سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Evolve Investment Group على أهمية توفير تمويل وحلول استثمارية ومنتجات مالية بديلة ومبتكرة مدعومة بالذهب والمعادن النفيسة من قبل المؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية وذلك لخلق فرص استثمار مباشرةً في الذهب وتوفير حلول متنوعة للاستفادة من خدمات ضمان حيازات الذهب، وتمويل المستهلكين بكافة فئاتهم وبشكل خاص صغار المستثمرين. 

وقال الدكتور سامح الترجمان، إن إبرام اتفاقية تعاون بين " منجم "  و"كونتكت كريدي تك" ستضمن إتمام عمليات التمويل ضمن شبكة ائتمان آمنة، مما سيؤدي إلى تحسين إمكانات التمويل وبناء تاريخ ائتماني يفتح مجالات أوسع للمستثمرين بالإضافة إلى توسيع حجم أسواق الذهب والإقراض والتمويل الاستهلاكي، وفتح الباب لأدوات تمويل جديدة سيكون لها مردود مباشر على زيادة السيولة والأموال المستثمرة في السوق، وبالتالي زيادة حجم العمليات المنفذة عبره والذي سينعكس بحدوث طفرة في إسهام هذا القطاع في نمو الناتج القومي الإجمالي المصري.

وأضاف  الترجمان: انه من خلال منجم يمكن للعملاء شراء ذهب 999.9 (عيار 24) بأمان وشفافية بحد أدنى 0.1 جرام أو شراء ذهب المدى بحد أدنى 10جرام. حيث تقدم MNGM للعملاء ذهبًا من الدرجة الاستثمارية الأعلى ويتم الحصول عليه من مصافي معتمدة عالميًا ويتم تأمينه من قبل مزودي التأمين الأكثر ثقة.

شراكات جديدة في مختلف المجالات

وأوضح سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "، "أن توقيع عقد التعاون مع " منجم " واطلاق " جنيه كونتكت الذهب " يعتبر خطوة أخرى في تقديم أحدث الخدمات التمويلية في السوق، حيث نركز حاليا على التوسع من خلال تكوين شراكات جديدة في مختلف المجالات باستخدام أحدث الخدمات التكنولوجية وإتاحة خدمة Lending-as-a-Service -.

وتتيح " كونتكت " لعملاء منصة " منجم " التقديم من خلال المنصة التقديم علي حدود ائتمانيه فوريه لتسهيل تمويل عمليات استثمارهم في "منجم "- ساعدتنا في خلق مفهوم جديد يحقق للعميل أقصى استفادة ويظهر القيمة المضافة من التعاون لكل من العملاء والشركاء في نفس الوقت، وذلك بالإضافة إلى إطلاق الخدمات المعتادة والتي تشمل إتاحة " كونتكت " كوسيلة دفع على منصة MNGM ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الشركة بالوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.

وأشار سعيد زعتر إلي أن " كونتكت " تشهد في هذه الفترة توسع ملحوظ في مجال التمويل القائم على التطور التكنولوجي والتقني ومن أوائل اهتمامات الشركة مراعاة الاحتياجات السوقية والاطلاع عليها لتقديم خدمة استثنائية لأكبر قاعدة من العملاء. 

كما أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت " إلي أنه بالرغم من الظروف الحالية لدينا إيمانًا قويًا بقدرتنا على تسخيرها، في هذا المجال لتخطى أي عقبات قد تطرأ علينا في السوق. 

وأعرب زعتر عن اعتزازه بالتعاقد مع"  MNGM " حيث ستتيح هذه الشراكة تلبية احتياجات أوسع لقاعدة عملاء جديدة سواء من المتعاملين مع المنظومة البنكية أو مع من ليس لهم أي تعاملات بنكية ويأتي هذا من خبرتنا الواسعة في مجال التمويل التي بدأت في مصر منذ أكثر من 20 سنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإستثمار في الذهب كونتكت المالية القابضة كونتكت المالية

الأكثر قراءة

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أخبار الأهلى، كولر يطلب رحيل سداسي الفريق في يناير وشرط فيوتشر لبيع أحمد عاطف

9 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

أول تعليق لـ أستديو Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

‏وسائل إعلام تركية نقلا عن أردوغان: قد أسافر إلى مصر قريبا

المقاومة الفلسطينية تكشف مصير الأسرى الروس لديها

رسالة تحذير خطيرة من الاحتلال إلى الأمم المتحدة بسبب حزب الله

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

يمتلك قدرة تدميرية هائلة واستهدف مركز قيادة إسرائيلي.. معلومات عن صاروخ بركان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

المزيد
الجريدة الرسمية