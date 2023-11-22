الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مدبولى: زيادة المصانع وتوسع قدراتها الإنتاجية يكشف مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، فيتو

 استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الفاعلة للتحرك المصري على كافة الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والإنسانية، تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، لافتًا إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأطراف الدولية الفاعلة، للتشاور بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المُساعدات الإنسانية، وكذا التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

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إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين

 وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الوزراء، إلى مشاركته في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في غزة من قِبل صندوق "تحيا مصر"، يوم السبت الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية الاحتياجات الفعلية لأهالي قطاع غزة، مُجددًا التأكيد على مواصلة الدعم الإنساني المصري للأشقاء في غزة، من خلال الجانبين الرسمي والأهلي.

 

افتتاح وتفقد 9 مصانع بالعبور والعاشر من رمضان

 وعلى صعيد آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، إلى قيامه في اليوم ذاته، بافتتاح مصنع، وتفقُّد 9 مصانع أخرى بمدينتي "العبور" و"العاشر من رمضان"، مؤكدًا أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، ولفت في هذا الإطار إلى أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المُحفزة للاستثمار في مصر.

 

 المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى افتتاح الدورة الـ 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا (Cairo ICT 23)، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى ما لمسه من مشاركة واسعة بهذا الحدث من الشركات الإقليمية والعالمية، ومجددًا التأكيد على إدراك الدولة المصرية لأهمية دور التكنولوجيا المحوري في تحقيق التنمية، ومشيرًا إلى تقدُّم مصر بشكلٍ كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى زيارته لـ 6 شركات عالمية عاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، تم افتتاح إحداها، مُشيرًا إلى أن هذا المجال واعد وركيزة أساسية في مستقبل مصر، كما يعدُ الشباب المصري أحد أهم ركائزه، في ضوء المزايا والقدرات التي يتمتعون بها، حيث تعتمد الشركات العالمية والمصانع العملاقة بشكل أساسي على ما تضمه تلك المراكز المُقامة في مصر، من خبرات وطنية في تصميم البرمجيات الخاصة بعدد من الصناعات وكذا الأمن السيبراني.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج التي تحققت من خلال جهود وزارة التعاون الدولي في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّــي» وذلك في محاور: الطاقة، والغذاء، والمياه، وكذا النقل، والتي تم استعراضها عبر إعلان مخرجات تقرير المتابعة الأول لهذه المنصة الوطنية بعد عام من التنفيذ، بحضور العديد من شركاء التنمية المحليين والدوليين، الشركاء في المنصة، معتبرًا أن هذه النتائج تعكس ثقة شركاء التنمية والمجتمع الدولي في الرؤية السياسية والإنمائية المصرية.

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