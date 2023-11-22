أوتاميندي يدخل تاريخ الأرجنتين بعد هدفه في مرمى البرازيل

بات المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، بطلا في بلاده، بعدما قاد منتخب الأرجنتين لإسقاط البرازيل في ريو دي جانيرو.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا تاريخيا على ملعب ماراكانا، بهدف دون رد، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أوتاميندي يدخل تاريخ الأرجنتين

وسجل أوتاميندي هدف المباراة الوحيد، من ركلة ركنية حولها برأسه على يمين أليسون بيكر، في الدقيقة 63.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح أوتاميندي أول لاعب يسجل هدفا أمام البرازيل على ملعب ماراكانا بتصفيات المونديال، منذ أن فعلها الأوروجوياني داريو سيلفا في يونيو 2000 (البرازيل 1-1 أوروجواي)، أي منذ 23 عاما.

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وعاد منتخب الأرجنتين بهذا الانتصار الثمين للمسار الصحيح، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام أوروجواي (2-0)، ليرفع راقصو التانجو رصيدهم إلى 15 نقطة في الصدارة.

رقم سلبي تاريخي لمنتخب البرازيل

أما منتخب السامبا، فخسر مباراته الثالثة على التوالي، في سابقة تاريخية تحدث لأول مرة خلال مشواره بالتصفيات، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط، ويتراجع للمركز السادس.

أول تعليق من ميسي بعد الفوز علي البرازيل وأزمة الجماهير

أعرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، سعادته بتحقيق الانتصار بهدف دون رد، على البرازيل، في معقل السيلساو ملعب "ماراكانا"، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة "Tyc" الأرجنتينية: "هذه المجموعة ما زالت تحقق إنجازات تاريخية مرة أخرى".

وشدد: "رغم أنها ليست من أهم الإنجازات التي حققناها، إلا أن الفوز في البرازيل يعد شيئا جميلا للغاية، بسبب قوتهم على أرضهم على مر التاريخ".

وواصل: "كنا بحاجة إلى هذا الانتصار بعد الهزيمة التي تلقيناها من أوروجواي".

وعن أزمة الهجوم على الجماهير التي تسببت في تأجيل انطلاق المباراة، علق: "بالطبع كانت تجربة سيئة، كنا نرى كيف كانوا يضربون الناس، مثلما حدث في نهائي كأس الليبرتادوريس، مرة أخرى يتم قمع الناس بالعصي".

وأضاف: "عائلات بعض اللاعبين كانوا في المدرجات، وكل شخص يفكر في عائلته، ولا يعرف بالضبط ما يحدث وهو أكثر اهتماما بهذا من اللعب في المباراة. في هذه النقطة، يصبح الأمر ثانويا".

وأوضح: "الأمور كادت تصل إلى وقوع كارثة. عندما عاد الهدوء قررنا الذهاب إلى غرفة تبديل الملابس، والاطمئنان على أفراد عائلاتنا، والتحقق قليلا من كل شيء.. بعد ذلك خرجنا".

وكشف ميسي أيضا أنه شعر "بإزعاج في عضلة الفخذ"، وأكد: "كانت هذه آخر مباراة لي، لدي وقت للتعافي والاستعداد بشكل جيد وبدء العام بقوة. سأستعد لعام كبير، وسأجري تدريبا قويا من الصفر".

وعن مباراة البرازيل، قال البرغوث: "كانت صعبة جدا، لأن البرازيل يأتون بعدة نتائج غير جيدة والجمهور غير راضٍ عن المنتخب. كانت ظروف مشابهة لنهائي كوبا أمريكا".

وأختتم: "أعتقد أنهم ضغطوا أكثر اليوم. في البداية، كان من الصعب علينا الاستحواذ على الكرة، والتفاصيل الصغيرة تحسم مثل هذه المباريات، ولحسن الحظ سجل أوتاميندي هدف حسم لنا المباراة".