إزالة 61 حالة تعد على مساحة 12805 أمتار مربعة  بنطاق 8 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة البحيرة، عددا من الحملات لإزالة التعديات، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة،وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 61 حالة تعد بمساحة 12805 م2 بنطاق 8 مراكز عبارة عن، إزالة 20 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق قرى دسونس أم دينار، سنهور، زواية غزال ونديبة، والأبعادية بدمنهور بمساحة 6500 م2 عبارة عن مبانى وقواعد وسملات وأعمدة خرسانية، و11 حالة تعدي بمساحة 1844 م٢بمدينة الرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وأسطح خرسانية وسملات وأعمدة خرسانية، 9 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 1722 م2 بقريتي المسين والوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مكونه من أعمده خرسانية وأسوار طولية وعرضية، و7 حالات تعدى وبناء مخالف بمساحة 820 م2 بإيتاي البارود،و 5 حالات تعدي بمساحة 703 م2 بشبراخيت، 3 حالات تعدي بمساحة 700 م2 عبارة عن سملات ومباني من الطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد، 3 حالات تعدي بمساحة 370 م2 بنطاق قرى بولين ودفشو والحاجر بكفر الدوار عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية، 3 حالات تعدي بمساحة 146 م2 عبارة عن مباني بالطوب البلوك وأسقف خرسانية بوادي النطرون.

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يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

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