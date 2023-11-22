الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

إجراء جديد ضد المتهم بحيازة نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من الشابو بالإسماعيلية

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 استعجلت نيابة فايد الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عاطل يدعي "م. خ، ع" ٤٥ سنة، لحيازته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو، لتوزيعه على عملائه بدائرة المركز، وذلك للوقوف على نشاط المتهم.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الرائد محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد، يفيد بورود معلومات للنقيب أحمد ممتاز عن قيام عاطل يعد من أكبر مروجي المواد المخدرة بمنطقة العمار بقرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز، يقوم بحيازة كمية كبيرة من الهيروين والمواد المخدرة، علي الفور أمر بتقنين الإجراءات وسرعة ضبطه.

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وبتقنين الإجراءات، انتقلت قوة مكبرة بقيادة النقباء أحمد ممتاز وأحمد جمال إلى مكان المتهم، وباستهدافه تمكنت القوة من ضبطه، وعثر بحوزته علي نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو وسيارة ماركة النترا جاري الكشف عنها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 


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اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية النيابة العامة محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد مباحث مركز فايد نيابة فايد

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