الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة المواشي بالجيزة 15 يومًا

استمرار حبس المتهم،
استمرار حبس المتهم، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 7 رؤوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.

 

فيما طالبت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.


اعترافات المتهمين بسرقة المواشي بكرداسة

واعترف المتهمون، أنهم في وقت متأخر من الليل، تسللوا إلى إحدى المزارع الكائنة في مركز كرداسة، وسرقوا 7 رؤوس ماشية، وقاموا ببيعها لعملائهم للحصول على مبالغ مالية.

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القبض على عصابة سرقة المواشي بالجيزة

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي سرق 7 رؤوس ماشية بكرداسة.

تعود الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام  ضبط (5 أشخاص - لـ 3 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم (4 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط (3 رؤوس ماشية ومبلغ مالي "من متحصلات الواقعة" - السيارة المستخدمة) وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

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