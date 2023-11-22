الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

استعجال المعمل الجنائي في حريق سيارة بطريق السويس

حريق سيارة،فيتو
حريق سيارة،فيتو

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير المعمل الجنائي لاشتعال النيران بشكل مفاجئ بسيارة نصف نقل أمام نادي إنبي  بطريق السويس وعززت هيئة الإسعاف بسيارة لموقع الحادث وتم إسعاف سائق السيارة في موقع الحادث.

وتدخلت الحماية المدنية جاهدة لوقف انتشار النيران، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حوادث الطرق 

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

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الادارة العامة للمرور اشتعال النيران بسيارة القاهرة الجديدة النيابة العامة هيئة الإسعاف

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