استمرار حبس 3 أشخاص لاتهامهم باستدراج عامل ديلفرى وسرقته في كرادسة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى على عامل ديلفرى.

وفي وقت سابق، طلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

اعترافات المتهمين بارتكاب الجريمة

اعترف المتهمين أمام جهات التحقيق أنهم عقب شعورهم بالجوع وعدم وجود أموال لشراء الطعام فكروا في حيلة شيطانية وهى طلب وجبات سريعة وعقب حضور عامل الديلفرى واستيلائهم على الوجبات ورفضهم دفع المقابل نشبت مشاجرة بينهم وبين عامل الديلفرى، فاعتدوا عليه بالضرب وانتقاما منه استولوا على دراجته النارية.

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كشفت الأجهزة المعنية ما تبلغ من عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" بأنه أثناء استقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بمنطقة كرداسة ولدى وصوله فوجئ بعدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.



بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بمنطقة كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين.