الرقابة على الصادرات تناقش إدارة المخاطر التصديرية

انتهت الدورة التدريبية المقدمة من مركز التميز بـ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي قدمتها الدكتورة: مي الجابري الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بعنوان: مهارات متقدمة فى إدارة المخاطر التصديرية المالية والنقدية ووضع إستراتيجية التصدير، والتي قدمت في إطار سلسلة من الندوات والدورات التدريبية التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية والوصول بخطة الدول لـ 100 مليار صادرات، وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته إدارة الصادرات والمنشأ من خلال الندوة التي قدمتها الدكتورة: داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بمعرض التجارة البينية الأفريقية.



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وأكدت الدكتورة شروق حسين مدير عام مركز التميز أن المركز في صدد إعداد سلسلة من الدورات التدريبية المتميزة فى مجالات التجارة والصادرات، كما نستهدف من خلال مركز التميز فى الفترة القادمة إعداد جيل جديد قادر على مواكبة التحديات فى المستقبل من خلال زيادة الوعي والثقافة بالعملية التصديرية على تبدأ مجالات التوعية من طلاب الجامعات المصرية وحتى أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة

وقال المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تُعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة 2000 مجال اختبار في 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020 فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001.

الرقابة على الصادرات تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص

وأشار إلى أن الهيئة تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص، وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية.. كما تضم نخبة من الكوادر وفريق عمل متكامل من أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية على أحدث التقنيات المستخدمة في الفحص والتحليل.. وكذلك نظم اعتماد واعتراف دولي في جميع مجالات إجراءات تقييم المطابقة (ISO 17065, ISO 17020, ISO 17025 & PT Unit).



منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات

وأوضح أن الهيئة هي إحدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة 2000 مجال اختبار في 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020 فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001.

الرقابة على الصادرات: نمتلك منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل

وتمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، منظومة متكاملة من المعامل الكيماوية والبترولية المعتمدة محليا ودوليا، صرح بذلك المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة، حيث تمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن أكثر من 1500 اختبار معتمد محليا ودوليا، لافتا إلى أن الهيئة تسعى فى خطتها لهذا العام أن تصل الاختبارات المعتمدة بمعامل الهيئة إلى 2000 اختبار معتمد كما تعتمد الهيئة على كوادر فنية بشرية من الفاحصين على أعلى مستوى بجميع أنحاء الجمهورية.