خطة عبد السند يمامة لإصلاح الاستثمار في برنامجه الانتخابي

كشف المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فى برنامجه الإنتخابى عن خطته لإصلاح الإستثمار فى حال فوزه فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف يمامة: هو أن تعلن الدولة صراحة بوضوح غير قابل للبس والخلط عن خطها ودورها فى مجال الاستثمار عمومًا وأن تفصح الحكومة بوضوح عن المجالات التى لن تكون منافسة فيها وبالتحديد وأرقام الأنشطة التى سوف تظل فيها.

واستكمل يمامة: يجب تفعيل دور صندوق مصر السيادى وذلك من خلال الدفع بالصندوق إلى جذب شركات أجنبية وإعادة هيكلة شركات الدولة الخاسرة.

تاسعًا: السماح والتسهيل للقطاع التعاونى بالعودة فورًا وتسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية بالأخطار وخاصة المرتبطة بالإنتاج منها.

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وتابع يمامه: منع تصدير المواد الخام فى صورتها الأولية لأي سبب، وأن يكون التصدير فقط بعد إجراء بعض العمليات التحويلية أو تصديرها نصف مصنعة أو بالطبع فى صورة منتج نهائى.

وأشار الى اهمية تعديل الصورة الذهنية للتعليم الفنى وتعديل صورة العامل والفلاح نهائيًا والإعلاء بوضوح من طيبة وجمال فلاحى مصر وقود التنمية والإنتاج.

الإنتخابات الرئاسية المقبلة

انتخابات الرئاسة، وفى وقت سابق كشف المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن القرار الأول له حال فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية قائلًا: “إذا قدر لي وفزت برئاسة الجمهورية، فهناك تعديلات تشريعية ودستورية سأتقدم بها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها الدستور".

انتخابات رئاسة الجمهورية

وأضاف يمامة: من حق رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء تعديلات دستورية وفقًا لنص المادة ١٧٥ والمادة ١٨٣، وعلى رأس أولوياتي في هذا الملف الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز، خاصة أن هذا الملف تعطل تماما من الناحية الواقعية والحقيقية.

واشار الى أن هناك نصوصًا خاصة بمدة الرئاسة وفق تعديلات الدستور التي جرت عام 2019، وتتطلب إعادة النظر فيها.

انتخابات رئاسة الجمهورية

حزب الوفد، واستعرض الدكتور عبد السند يمامة برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أي انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

انتخابات الرئاسة، واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسى ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».

وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التى كان يتم تحديدها فى حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم فى الوقت الحالى يعود لعدة أسباب.

لذلك يجب أن نستلهم التجربة الأمريكية التى اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.