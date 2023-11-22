الوفد الكنسي المشارك في مؤتمر تحالف دعم السيسي ببورسعيد: مصر تضرب المثل بتلاحم قطبي الأمة (صور)

أكد القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الضخم والذي أقيم ببورسعيد لدعم مرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة أن الدولة قد شهدت في عصر الرئيس السيسي طفرة في شتى المجالات ، وتحولت بورسعيد إلى قاطرة التنمية لمصر بأكملها بوجه خاص.

وتابع “ نحن ندعم القيادة السياسية المصرية الحكيمة”، مؤكدا أن مصر دائما تضرب المثل بتلاحم قطبي الأمة، و"سنظل جميعا مسلمين ومسيحين على قلب رجل واحد خلف وطننا وقياداتنا السياسية لاستكمال مسيره التقدم".

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القمص بولا سعد خلال المؤتمر، فيتو



الوفد الكنسي

وكان قد شارك وفد كنسي من مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الضخم والذي أقيم بقريه النورس السياحية لدعم مرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه جديده

وفد مدارس المطرانيه المشارك في المؤتمر، فيتو



وترأس الوفد الكنسي نيابة عن الأنبا تادرس مطران محافظه بورسعيد وضواحيها، القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس بيمن صابر مسؤول العلاقات العامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس فى المحافظة ،والقس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم المطرانية، والقس ماركوس ممثلا عن مدينه بورفؤاد.

الوفد الكنسي المشارك، فيتو

كما تضمن الوفد الكنسي مشاركة مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة ، وهم وفد المدرسة اليونانية الحديثة وعلى رأسهم مدير إدارة المدرسة موريس فريد وعدد من المعلمين والموظفين بها، ووفد مدرسة سان جورج بقيادة المدير التنفيذي بها سمير جرجس ولفيف من المعلمين بها أيضا.

جانب من المؤتمر، فيتو

إنجازات غير مسبوقة

وعلى جانب اخر قال القمص بولاسعد " الانجازات التي شهدتها مصر السنوات الاخيره من مشروعات عملاقة، وانشاء الكباري والمصانع، و مشروع حياة كريمة وتطوير القرى الفقيرة، و منظومة التأمين الصحي الشامل،وغيرها من انجازات القيادة السياسية قد أبهرت العالم في السنوات الأخيرة وجعلت الوطن يشهد طفرة حقيقية.

الوفد الكنسي مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، فيتو



بورسعيد مباركة

واكد وكيل مطرانية الأقباط في كلمته ان مصر بوجه عام وبورسعيد بشكل بوجه خاص ارض مباركة فقد مرت عليها العائله المقدسة خلال رحلتها الى مصر، مؤكدا أن الله قد بارك مصر على مر التاريخ وستظل مباركة على أبد الدهر.

وفد مدارس المطرانية المشارك، فيتو

إعلان المؤتمر

وكان المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، قد أعلن خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد دعم ضحايا العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد قبل أيام بمبلغ 25 ألف جنيها، وأكد أن الحادث كان مؤلما وأحزن الجميع، مشيرا أن دور التحالف الأهلي والتنموي يفرض عليه دعم الضحايا، وعلق: التحالف يضم أكثر من 40 مؤسسة أهلية ومجتمعية تعمل جانبا إلي جنب مع الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الكنيسة والاوقاف في المؤتمر، فيتو

الوفد المشارك، فيتو

وشهد المؤتمر رسائل دعم قوية للرئيس السيسي في ملف دعم قطاع غزة والخطوات التي قامت بها مصر لدعم القضية، ووقف الحضور في بداية المؤتمر دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، وأشاد بموقف مصر في قوافل المساعدات واستقبال المصابين بالمستشفيات المصرية وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.