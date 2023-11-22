الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزارة العمل: حصر جديد للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة، بمحافظة الوادي الجديد  قامت بها مكاتب تابعة لمديرية عمل المحافظة.

المشروعات القومية الكبرى 

ويتم ذلك بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة، المشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

Advertisements

تسجيل العمالة غير المنتظمة 

 

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة، وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة ان وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل بلاط التابعين للمديرية قاموا بحصر العمالة غير المنتظمة بموقع مبنى الإدارة البيطرية بمركز بلاط بالداخلة تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل  لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.

مديرية العمل بمحافظة المنيا

قالت وزارة العمل في بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا شاركت في عقد مقابلات للمتقدمين للحصول على منح التأهيل والتدريب على إقامة وإدارة المشروعات، من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة في ريادة الأعمال وذلك في إطار إعلان الأسبوع العالمى لريادة الأعمال بالمحافظة، حيث تشكلت لجنة الاختبار من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والهيئة الإنجيلية، وإدارة بحوث العمالة بمديرية العمل، وتحت إشراف وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، يأتي ذلك في إطار سعي المديرية وجهودها في المشاركة المجتمعية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين في ضوء الدور المنوط بها القيام به لخدمة أبناء المحافظة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريرها للوزارة، انه وتحت رعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا جرى تنظيم تلك المقابلات، مؤكدة ان ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الوزير حسن شحاتة بتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات، وتفعيل دور المديريات في هذا الشأن لخدمة الشباب من الجنسين الراغبين في بدء مشروعهم الخاص، ومشيرة إلى أن البرامج المقدمة تشمل برنامج حدد فكرة مشروع وبرنامج اعرف قدراتك ونمى مهاراتك وبرنامج ابدأ مشروعك وبرامج (التسويق ـ التخطيط ـ الادارة المالية) وهى برامج موجهة لأصحاب المشروعات المتعثرة لمساعدتهم في الخروج من حالة التعثر وإعادة نمو وتنمية مشروعاتهم، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين من أبناء المحافظة بإعلان الاسبوع العالمى لريادة الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السلامة والصحة المهنية الرعاية الصحية والاجتماعية العمالة غير المنتظمة المشروعات القومية الكبرى المشروعات القوميه تسجيل العمالة غير المنتظمة محافظة الوادى الجديد مشروعات حياة كريمة وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: قبول متدربين جدد على الصوب الزراعية واللحام بالأقصر

جهود وزارة العمل لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالمحافظات المختلفة

وزارة العمل: حصر جديد للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

وزارة العمل تعلن تنظيم توظيفي لشباب أسيوط يوفر 150 وظيفة

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تامر حسني لجمهوره: إنت مبتصليش ليه؟!

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا للكبار

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها على الحدود اللبنانية

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

أول تحرك لـ حسن نصر الله بعد الاتفاق على الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

أنشيء في 2014 ويحاصره الاحتلال من كل جانب.. معلومات عن المستشفى الإندونيسي في غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية