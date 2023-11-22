وزارة العمل: حصر جديد للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة، بمحافظة الوادي الجديد قامت بها مكاتب تابعة لمديرية عمل المحافظة.

المشروعات القومية الكبرى

ويتم ذلك بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة، المشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

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تسجيل العمالة غير المنتظمة





وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة، وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة ان وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل بلاط التابعين للمديرية قاموا بحصر العمالة غير المنتظمة بموقع مبنى الإدارة البيطرية بمركز بلاط بالداخلة تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.

مديرية العمل بمحافظة المنيا

قالت وزارة العمل في بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا شاركت في عقد مقابلات للمتقدمين للحصول على منح التأهيل والتدريب على إقامة وإدارة المشروعات، من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة في ريادة الأعمال وذلك في إطار إعلان الأسبوع العالمى لريادة الأعمال بالمحافظة، حيث تشكلت لجنة الاختبار من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والهيئة الإنجيلية، وإدارة بحوث العمالة بمديرية العمل، وتحت إشراف وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، يأتي ذلك في إطار سعي المديرية وجهودها في المشاركة المجتمعية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين في ضوء الدور المنوط بها القيام به لخدمة أبناء المحافظة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريرها للوزارة، انه وتحت رعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا جرى تنظيم تلك المقابلات، مؤكدة ان ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الوزير حسن شحاتة بتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات، وتفعيل دور المديريات في هذا الشأن لخدمة الشباب من الجنسين الراغبين في بدء مشروعهم الخاص، ومشيرة إلى أن البرامج المقدمة تشمل برنامج حدد فكرة مشروع وبرنامج اعرف قدراتك ونمى مهاراتك وبرنامج ابدأ مشروعك وبرامج (التسويق ـ التخطيط ـ الادارة المالية) وهى برامج موجهة لأصحاب المشروعات المتعثرة لمساعدتهم في الخروج من حالة التعثر وإعادة نمو وتنمية مشروعاتهم، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين من أبناء المحافظة بإعلان الاسبوع العالمى لريادة الأعمال.