الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يستعرض تقريرًا حول واقع البحث العلمي

جامعة الإسكندرية،
جامعة الإسكندرية، فيتو

استعرض الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، تقريرًا حول واقع البحث العلمي بالجامعة وخطة مقترحة تحسين وتعزيز أداءه وسبل الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميًا.

واستعرض التقرير تحليلًا للإحصائيات المتعلقة بجوانب البحث العلمي بالجامعة معتمدًا على أداة Scival. 

وتضمن التقرير موجزًا عن موقف المجلات العلمية الصادرة عن جامعة الإسكندرية، فضلًا عن تناول كافة جوانب المنظومة البحثية بالجامعة مع مناقشة مقترحات تحسين أدائها.

Advertisements

ولفت إلى أن إدارة جامعة الإسكندرية تولي  اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بمكانة الجامعة على المستوى الدولي، وللارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع القدرة التنافسية للجامعة عالميًّا، بما يصب في مصلحة الباحثين ويرتقي بالسمعة الدولية لجامعة الإسكندرية.

وأكد التقرير أهمية التصنيفات الدولية، لاسيما وإنها تساعد على تحسين السمعة العالمية للجامعة، وتساهم في جذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن زيادة فرص خريجي الجامعة في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية، وزيادة فرص شباب الباحثين في الحصول على منح للدراسات العليا بالخارج، وبالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس مقترح بتعديلات قواعد صرف مكافآت النشر بمركز النشر العلمي المتميز، واستعرضت ا.د. أميرة حمدان مدير المركز اللائحة والتعديلات المقترحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية جامعةالاسكندرية الدراسة في جامعة الإسكندرية

مواد متعلقة

أول تحرك لـ حسن نصر الله بعد الاتفاق على الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

شرط فيوتشر لانتقال أحمد عاطف إلى الأهلي (فيديو)

مستشار رئاسة الجمهورية يتابع تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تامر حسني لجمهوره: إنت مبتصليش ليه؟!

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا للكبار

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها على الحدود اللبنانية

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

أول تحرك لـ حسن نصر الله بعد الاتفاق على الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

أنشيء في 2014 ويحاصره الاحتلال من كل جانب.. معلومات عن المستشفى الإندونيسي في غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية