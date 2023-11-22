نائب رئيس جامعة الإسكندرية يستعرض تقريرًا حول واقع البحث العلمي

استعرض الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، تقريرًا حول واقع البحث العلمي بالجامعة وخطة مقترحة تحسين وتعزيز أداءه وسبل الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميًا.

واستعرض التقرير تحليلًا للإحصائيات المتعلقة بجوانب البحث العلمي بالجامعة معتمدًا على أداة Scival.

وتضمن التقرير موجزًا عن موقف المجلات العلمية الصادرة عن جامعة الإسكندرية، فضلًا عن تناول كافة جوانب المنظومة البحثية بالجامعة مع مناقشة مقترحات تحسين أدائها.

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ولفت إلى أن إدارة جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بمكانة الجامعة على المستوى الدولي، وللارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع القدرة التنافسية للجامعة عالميًّا، بما يصب في مصلحة الباحثين ويرتقي بالسمعة الدولية لجامعة الإسكندرية.

وأكد التقرير أهمية التصنيفات الدولية، لاسيما وإنها تساعد على تحسين السمعة العالمية للجامعة، وتساهم في جذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن زيادة فرص خريجي الجامعة في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية، وزيادة فرص شباب الباحثين في الحصول على منح للدراسات العليا بالخارج، وبالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس مقترح بتعديلات قواعد صرف مكافآت النشر بمركز النشر العلمي المتميز، واستعرضت ا.د. أميرة حمدان مدير المركز اللائحة والتعديلات المقترحة.