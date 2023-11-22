تواصل اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية للمرشح الرئاسي السيسي

استكمالًا لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، نستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية.

حزب مستقبل وطن

- تحت عنوان "حبيب المصريين" وبحضور رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي والآلاف من الداعمين والمؤيدين مستقبل وطن الإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بالمدينة الشبابية بأبي قير.

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حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة محافظة الجيزة بحزب حماة الوطن ندوة تثقيفية بعنوان "مهارات الاتصال السياسي" معلنين دعمها الكامل للمرشح عبدالفتاح السيسي، كما قامت الأمانة بعرض إنجازات المرشح في الفترة السابقة منذ 2014 وحتى الآن.

- كما نظمت أمانة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم مؤتمرا حاشدا لإعلان دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل استكمال مسيرة الإنجازات، كما أكدوا أيضا على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.



- عقدت أمانة محافظة الفيوم بحزب بمركز شنهور مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل التأكيد على الوقوف بجانب الدولة المصرية واستكمالا لمسيرة الإنجازات.

حزب الاتحاد

- نظمت أمانة محافظة الإسكندرية بحزب الاتحاد ندوة تثقيفية فنية بعنوان "الوعي السياسي والمشاركة" كان الهدف منها تشجيع الحشود علي المشاركة في العملية الانتخابية.



حزب الإصلاح والنهضة

- نظمت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة الإسكندرية مؤتمرا نسائيًا حاشدًا ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس لزيادة وعي السيدات وتشجيعهم علي المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

- ‏نظمت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة مصر تختار الرئيس وعقدت مجموعة من اللقاءات مع القيادات الطبيعية النسائيه من أجل حثهم علي المشاركة ونشر الفكر الإيجابي بين الأهالي وإعلان تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

حزب الحرية المصري

- نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية المصري بتنظيم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا للتوعية بضرورة وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية القادمة ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.



النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- عقدت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مؤتمر حاشد بمحافظة دمياط لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي والتأكيد على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

التيار الإصلاحي الحر

عقد التيار الإصلاحي الحر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري الشهر المقبل.



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