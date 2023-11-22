الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 16 شخصا في حوادث تصادم متفرقة بالمنيا

إصابة 16 شخص في حوادث
إصابة 16 شخص في حوادث متفرقة بالمنيا، فيتو

شهدت محافظة المنيا، خلال 24 ساعة الماضية، وقوع 3 حوادث تصادم متفرقين، اسفروا عن إصابة 16 شخص، تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحرير محاضر اللازمة. 

إصابة 7 أشخاص بأصابات متنوعه في حادث مروري بالمنيا 

البداية كانت، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخرى 7 راكب على طريق المحيط وتحديدًا أمام  نزلة رومان بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، واسفر الحادث عن أصابة 7 أشخاص بأصابات متنوعه وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

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أصابة 6 أشخاص في حادث تصادم

كما شهد طريق الصعيد الزراعي وبالتحديد جنوب كوبري مقوسة وقوع حادث  تصادم بين سيارة ميكروباص رقم 1244 ع ن ج، باخري رقم 9318ن اد ميكروباص، نتيجة التصادم من الخلف.

أصابة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات بالمنيا 

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات وتم نقلهم إلى المستشفى، وأفادت التحريات الاولية بان حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص وأسفر عن إصابة كلا من، مروه أحمد كامل 35 سنة، آيه صلاح عمر 25 سنة، دعاء ناصر على 22 سنة، مقيمون جميعا بقرية تلة بمركز المنيا، صبرة مجدي إسماعيل 37 سنة، خالد صلاح عمر 24 سنة، حسن أحمد حسن 70 سنة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا 

كما تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة  المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعى، أمام سجن المنيا العموم، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم. 

سيارات الإسعاف وقوات الأمن بالمنيا 

وعلى الفور انتقلت سيارت الاسعاف وقوات الامن الي موقع الحادث، وتبين تصادم دراجة بخارية بأخرى، نتيجة السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ.

وتم نقل المصابين الي المستشفيات العامة من أجل تلقي العلاج وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.   

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