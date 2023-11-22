الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

شلالات أنجيل في
شلالات أنجيل في فنزويلا، فيتو

شلالات أنجيل في فنزويلا تمثل مناظر طبيعية خلابة، وفريدة من نوعها، بسبب موقعها الذي يتوسط إحدى الغابات الكثيفة، وارتفاعها الذي لا مثيل له.

وتعد شلالات أنجيل من أشهر المعالم السياحية في فنزويلا، ولا تعتبر زيارتها رحلة عادية، لأنها تقع وسط غابات كثيفة، وتعد أطول شلالات متواصلة في العالم، ويبلغ ارتفاعها 979 مترًا. 

 شلالات أنجيل، فيتو

شلالات “جيمي أنجل”

 تم تسمية الشلالات تيمنًا بـ “جيمي أنجل”، الذي كان أول شخص يطير فوق الشلالات في عام 1960، وما تزال طائرته في المكان الذي هبط فيه. 

وتنبع الشلالات من هضبة “أويان تيبوي” في منطقة “جران سابانا”، ومع غروب الشمس، تتحول إلى شريط فضي ساحر، وتشق طريقها برشاقة إلى البرية في الأسفل. 

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 شلالات أنجيل، فيتو

 المناظر الخلابة لشلالات أنجيل

 وعادة ما يقوم السياح بركوب القارب عبر النهر للاستمتاع ببعض المناظر الخلابة لشلالات أنجيل، كما يمكن زيارة مدينة كانيما القريبة من الشلالات، وشراء الهدايا التذكارية المصنوعة يدويًا، إضافة إلى التخييم في الغابات، التي تضم العديد من المخيمات، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا. 

 

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شلالات أنجيل فنزويلا المعالم السياحية جيمي أنجل غروب الشمس

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