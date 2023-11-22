الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

لحظة اعتقال قوات الاحتلال لمصاب بجراح خطرة من داخل سيارة إسعاف بطولكرم (فيديو)

لحظة اعتقال مصاب
لحظة اعتقال مصاب من سيارة الإسعاف، فيتو

أحداث غزة، تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال لمصاب بجراح خطرة من داخل سيارة الإسعاف من مستشفى ثابت ثابت بطولكرم.

وأفادت وسائل إعلام  أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مستشفى ثابت ثابت بطولكرم  ومنعت  سيارات الإسعاف من الحركة في الضفة الغربية.

Advertisements

نصوص الاتفاق

أصدرت حركة حماس بيانًا شاملًا بنصوص الاتفاق الذي صدقت عليه حكومة الكيان الصهيوني بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت  في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

 

وجاء في بيان حركة حماس الآتي: 

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.


- إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا".

إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه الاحتلال دون سن 19 عامًا وذلك كله حسب الأقدمية.


- وقف حركة الطيران في (الجنوب) على مدار الأربعة أيام".


- "وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساء".

- "خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

- "ضمان حرية حركة الناس ( من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين".

 

رؤية المقاومة ومحدداتها

وقال البيان إنَّ "بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، وعينُها دومًا على تضحيَّاته ومعاناته وهمومه، وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها".

وتابع البيان "إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستشفى ثابت ثابت احداث غزة سيارة الاسعاف طولكرم

مواد متعلقة

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية (فيديو)

لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مخيم طولكرم (فيديو)

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية

قوات خاصة إسرائيلية تنفذ عملية اغتيال ضد قائد كتيبة مخيم طولكرم (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 -11- 2023 بعد القفزة الجنونية ورد الغرفة عن وقف عمليات البيع

أبرزها فوز الأرجنتين على البرازيل، نتائج الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

بايدن: أشكر السيسي وأمير قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق

الملك تشارلز يستقبل فرقة BLACKPINK الكورية في قصر باكنجهام (فيديو)

الخارجية القطرية: الاتفاق يسمح بدخول عدد أكبر من المساعدات من بينها الوقود وزيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة

مدير مستشفى العودة في غزة يقرر "الإخلاء" بعد استشهاد 3 أطباء وإصابة ممرضات

الخارجية القطرية: نعلن نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر وأمريكا بين إسرائيل وحركة حماس

تحركات الزمالك لاختيار خليفة «أوسوريو».. سليمان يقود جبهة الإطاحة بـ«عبد المنصف».. وجلسة عبد الواحد ومعتمد كلمة السر

Advertisements

منوعات

المزيد

بأيدي رجال الأمن، حلاقة شعر طلاب غابوا عن الدراسة يثير جدلا في ليبيا

كوريا الشمالية تعلن نجاح وضع قمر صناعي عسكري في المدار (صور)

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية