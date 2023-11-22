لحظة اعتقال قوات الاحتلال لمصاب بجراح خطرة من داخل سيارة إسعاف بطولكرم (فيديو)

أحداث غزة، تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال لمصاب بجراح خطرة من داخل سيارة الإسعاف من مستشفى ثابت ثابت بطولكرم.

بعد اقتحامها ساحة المستشفى ومنع سيارات الإسعاف من الحركة في المدينة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا مصابا في مستشفى ثابت ثابت بطولكرم في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Imzlh7fxWA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 22, 2023

وأفادت وسائل إعلام أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مستشفى ثابت ثابت بطولكرم ومنعت سيارات الإسعاف من الحركة في الضفة الغربية.

Advertisements

#فيديو | يوثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال مصاب بجراح خطيرة من داخل مركبة الإسعاف من مستشفى ثابت ثابت بطولكرم pic.twitter.com/hzOP9Sscor — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2023

نصوص الاتفاق

أصدرت حركة حماس بيانًا شاملًا بنصوص الاتفاق الذي صدقت عليه حكومة الكيان الصهيوني بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وجاء في بيان حركة حماس الآتي:

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.



- إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا".

إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه الاحتلال دون سن 19 عامًا وذلك كله حسب الأقدمية.



- وقف حركة الطيران في (الجنوب) على مدار الأربعة أيام".



- "وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساء".

- "خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

- "ضمان حرية حركة الناس ( من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين".

رؤية المقاومة ومحدداتها

وقال البيان إنَّ "بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، وعينُها دومًا على تضحيَّاته ومعاناته وهمومه، وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها".

وتابع البيان "إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان".