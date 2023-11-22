الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

حريق هائل في 4 آلاف بالة قش أرز بالبحيرة (صور)

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق نشب، داخل جرن لتخزين قش الأرز بقرية الطود التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة  إخطارًا من العميد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حريق داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بقرية الطود التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع سيارات الحماية المدنية حيث تم التعامل علي الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده الي الأماكن المجاورة.

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وبالفحص تبين نشوب  النيران في عدد 4 آلاف بالة قش ـرز داخل جرن ملك "أحمد ك ال" وجار معرفة أسبابه.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابستها.

 

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حريق البحيرة كوم حمادة سيطرة تمكنت

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