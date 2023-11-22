الكشف على 1043 مواطن مجانا خلال القافلة الطبية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية حراء بالتحرير.

وتم الكشف خلالها على ١٠٤٣ مواطنًا مجانًا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة ٣٠٧ - عيادة الأطفال ٢٣١ - الجراحة ١١٠ - النساء ١١٩ - تنظيم الأسرة ٢٧- العظام ١٦٨ - الأسنان ٧٣ ).

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بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط، والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

