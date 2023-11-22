عبد الباقي جمال مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لأحمد عيد عبد الملك

قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي تعيين الكابتن عبد الباقي جمال مديرا فنيا للفريق الأول بنادي لاڤيينا.



وكانت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا تلقت العديد من السير الذاتية للمدربين لاختيار الأنسب منهم والذى يلبى طموحات الفريق ويناسب استراتيجية النادى فى رحلة الصعود للدورى الممتاز وتم الاستقرار على كابتن عبد الباقى جمال الذى قاد أندية غزل المحلة ونادى وادى دجلة فى الدورى الممتاز

كشف محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا أحد أندية دوري المحترفين كواليس وأسباب استقالة احمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق التي تقدم بها أمس الإثنين وأعلنت اليوم الثلاثاء.

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وكشف الأسيوطي أن العتاب نتيجة هزيمة الفريق أمس أمام غزل المحلة كانت السبب الرئيسي في استقالة أحمد عيد وأنه كان يتمني استمراره بقيادة الفريق.

ونشر الأسيوطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"علي المستوي الشخصي مكنتش أتمني استقالة كابتن أحمد عيد لأنه من المدربين القلائل اللي انا حبيتهم وكنت أتمني ان يتقبل مجرد اللوم علي نتيجة مباراة غزل المحلة ودورنا كمجلس إدارة ليس الإشادة فقط ولكن أيضا اللوم،وأتمني له التوفيق والنجاح في القادم ولاڤيينا سيصعد للدوري الممتاز بمشيئة الله"



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استقالة أحمد عيد عبد الملك من نادي لافيينا

قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي قبول استقالة أحمد عيد عبد الملك والجهاز المعاون له مع توجيه الشكر لهم على الفترة التى قادوا فيها الفريق فى دورى المحترفين

غزل المحلة يفوز على لافيينا

وحقق غزل المحلة فوزًا هامًا على فريق لافيينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس في الجولة التاسعة من دوري المحترفين على ملعب غزل المحلة.

وجاءت الأهداف الثلاثة في شوط المباراة الأول وجاء الشوط الثاني هادئا من قبل الفريقين.

وانطلقت عصر أمس ثلاث مباريات في الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين “ القسم الثاني أ".

احمد عيد

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.