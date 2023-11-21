الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حملة السيسي تشارك في المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي.فيتو

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية  اليوم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤م

وجاء ذلك بحضور أعضاء الحزب، وكبار  الشخصيات العامة، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والمرأة، وبحضور عدد كبير من فئات الشعب المصري الذي يقدر عددهم حوالي ٧ آلاف مواطن مصري.

وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر الجماهيري الحاشد، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية، وبحضور السيد وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية.

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ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشكر  لحزب مستقبل وطن على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤م الذي يعكس القدرات التنظيمية للحزب الكبيرة.

 

وأوضح أن هذا الحشد والدعم لمرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي يرجع لسبب أساسي وهو أن مرشحنا مخلص في عمله ولديه الرغبة الصادقة لوضع مصر والمصريين دائمًا في المكانة التي تليق، حيث أكد أن الدولة المصرية شهدت إنجازات عديدة في جميع المجالات في جميع محافظات الجمهورية. 

وأشار إلى أن المرحلة الصعبة من بناء الوطن قد مرت والتي شملت مشروعات البنية التحتية ومشروعات اقتصادية ضخمة وتدشين العديد من المبادرات الصحية ومبادرة حياة كريمة وغيرها، مؤكدًا أن الإنجازات لم تكن أن تتحقق بدون قيادة حكيمة وواعية قادرة على مواجهة جميع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية سواء في الداخل أو الخارج..

وأضاف أن موقف مصر في القضية الفلسطينية كان واضحًا منذ البداية وهو لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لتهجير الفلسطينيين لأي مكان وخصوصًا سيناء، وأنه نبه العالم بأن الحل الجذري للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

موضحًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الإنسان من حيث التعليم والثقافة والصحة والتوسع في المشروعات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

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