الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس عاطل لحيازته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من من الشابو بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة فايد الجزئية حبس عاطل يدعي "م. خ، ع" ٤٥ سنة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو، لتوزيعه على عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الرائد محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد، يفيد بورود معلومات للنقيب أحمد ممتاز عن قيام عاطل يعد من أكبر مروجي المواد المخدرة بمنطقة العمار بقرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز، يقوم بحيازة كمية كبيرة من الهيروين والمواد المخدرة، علي الفور أمر بتقنين الاجراءات وسرعة ضبطه.

 

Advertisements

وبتقنين الاجراءات، انتقلت قوة مكبرة بقيادة النقباء أحمد ممتاز وأحمد جمال إلي مكان المتهم، وباستهدافه تمكنت القوة من ضبطه، وعثر بحوزته علي نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو وسيارة ماركة النترا جاري الكشف عنها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيروين اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية النيابة العامة أمن الإسماعيلية محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد مباحث مركز فايد نيابة فايد موقع فيتو

مواد متعلقة

القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من من الشابو بالإسماعيلية

حبس المتهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت في الإسماعيلية

والدة طفلة تعدى عليها والدها بالمعصرة تكشف تفاصيل صادمة

حبس 3 متهمين لاستدراجهم صاحب محل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالبساتين

أول صور للطفل ضحية زوج والدته في الإسماعيلية

ضبط 3 متهمين باستدراج صاحب محل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالبساتين

كشف ملابسات تداول فيديو بتهديد إحراق سيارة بسبب خلافات ميراث بالمعصرة

عاطل يعذب نجل زوجته حتى الموت في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

نتنياهو: إطلاق سراح الأسرى على مراحل، وقيادات إسرائيل الأمنية تدعم صفقة الرهائن

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال خلال 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق الهدنة مع حماس

الشرطة البرازيلية تعتدي على جمهور الأرجنتين، وميسي وزملاؤه يغادرون ملعب المباراة (فيديو)

الزمالك يستعد للإطاحة بالجهاز الإداري لكرة القدم، وهذا موعد الإعلان

الرئيس الصيني يطالب بمؤتمر دولي للسلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

حبس عاطل لحيازته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من من الشابو بالإسماعيلية

Advertisements

منوعات

المزيد

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنيسة يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
حماس تكشف تفاصيل اتفاق الرهائن والهدنة المؤقتة مع إسرائيل