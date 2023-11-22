حبس عاطل لحيازته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من من الشابو بالإسماعيلية

قررت نيابة فايد الجزئية حبس عاطل يدعي "م. خ، ع" ٤٥ سنة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو، لتوزيعه على عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الرائد محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد، يفيد بورود معلومات للنقيب أحمد ممتاز عن قيام عاطل يعد من أكبر مروجي المواد المخدرة بمنطقة العمار بقرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز، يقوم بحيازة كمية كبيرة من الهيروين والمواد المخدرة، علي الفور أمر بتقنين الاجراءات وسرعة ضبطه.

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وبتقنين الاجراءات، انتقلت قوة مكبرة بقيادة النقباء أحمد ممتاز وأحمد جمال إلي مكان المتهم، وباستهدافه تمكنت القوة من ضبطه، وعثر بحوزته علي نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو وسيارة ماركة النترا جاري الكشف عنها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



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