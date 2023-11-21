الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة مدينة السادات تهنئ سيف محجوب بطل العرب في كمال الأجسام

البطل سيف الدين،
البطل سيف الدين، فيتو

تقدمت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور أحمد عزب، عميد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، بالتهنئة لخريج كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات دفعة ٢٠٢٠، بطل العرب فئة ( فيزيك رجال)سيف الدين عز الدين محجوب، وذلك خلال البطولة العربية المشتركة المقامة بالإسكندرية بفندق شيراتون المنتزه خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ نوفمبر الجارى.


جدير بالذكر أن سيف محجوب مواليد قرية عمر مكرم بمحافظة البحيرة، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية جامعة مدينة السادات قسم كمال الأجسام، يعمل مدرب ولاعب كمال أجسام 
 

واستقبل سيف التهنئة من وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى. 

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جاء ذلك التكريم بحضور اللواء محمد طاهر شريف، محافظ الإسكندرية، ورئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام الدكتور "رفائيل سانتوجا"، رئيس الاتحاد العربي والأفريقى ورئيس الاتحاد المصري،الدكتور عادل فهيم، ونائب وزير الشباب والرياضة الدكتور ماهر الغريب.


حيث اختتمت فعاليات البطولة العربية الثالثة والعشرون للرجال،والتاسعة عشرة للشباب لكمال الأجسام، والثالثة للفيزيك والكلاسيك، حيث بلغ صافي عدد اللاعبين المشاركين من المصريين والعرب ٨٠٠ لاعب من ١٣ دولة عربية.
نافس في البطولة لاعبون من مصر والبحرين وسوريا واليمن والعراق والسودان.

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الاتحاد الدولي لكمال الاجسام البطولة العربية الدكتور اشرف صبحي جامعة مدينة السادات كلية التربية الرياضية كمال الاجسام

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