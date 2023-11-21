الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السكك الحديد تواصل إطلاق حملة سلامتك تهمنا وهذه هي التفاصيل

قطار،فيتو
قطار،فيتو

أطلقت  السكك الحديدية  حملة لضمان سلامة الركاب، تضمنت قائمة بالمحظورات الممنوع نهائيًا حملها أثناء استقلال القطارات، حيث تمثل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب. 

وحددت لائحة نقل البضائع بالسكة الحديد المواد المحظور نقلها فى قطارات الركاب والشروط التى يجب اتباعها خلال نقل البضائع والمواد المختلفة بالقطارات والعقوبات التى تطبق على المخالفين

 

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قائمة المحظورات في القطارات

وحظرت لائحة نقل البضائع بالسكة الحديد نقل كافة أنواع البضائع القابلة للاشتعال والخطرة سواء الصلبة أو السائلة فى قطارات الركاب، وكذلك البضائع والمواد الغذائية القابلة للتلف خلال الرحلة أو التى تنبعث منها رائحة كريهة مثل الأسماك بأنواعها والفسيخ وأيضا الجلود الطازجة، حيث نصت المادة السادسة من اللائحة على عدم جواز نقلها بقطارات الركاب.

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كما أضافت اللائحة الصادرة تحت مسمى لائحة نقل البضائع المستعجل وفقا للمادة الـ 30، أنه لا يجوز نقل كافة أنواع الطيور والحيوانات الحية فى قطارات الركاب مثل الكلاب والحمير والماعز والجاموس وغيرها.

 كما لا يسمح بنقل المواد التى يمكن أن تؤذى أو تلوث أرضية عربات القطارات مثل الزيوت والمواد البترولية أو غيرها أو التى يزيد وزنها عن 35 كجم، وكذلك يمنع نقل كافة أنواع الموبيليات سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وأوضحت اللائحة أنه فى حالة ضبط مخالف يتم تحصيل أجرة نقل البضائع المضبوطة وفق وزنها بحد أدنى 1000 كجم كما يحق للهيئة مصادرة البضائع والمواد المنقولة إذا كان يحظر نقلها فى قطارات الركاب مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها.

وأشارت اللائحة أن الحيوانات الصغيرة مثل الغزلان والكلاب والنسانيس والقطط والعصافير يجوز نقلها فى قطارات الركاب فى حالة وضعها فى صندوق أو قفص محكم الغلق شرط وضعها فى عربة السبنسة الموجودة فى نهاية القطار والمخصصة للبضائع والمواد المستعجل نقلها وليس فى عربات الركاب، وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عقوبة تحصيل الأجرة والمصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها (الوضع الأخير كان مطبق قبل إلغاء عربة السبنسة من كافة القطارات.. حيث أصبح محظورًا نقل كافة أنواع الحيوانات والطيور بقطارات الركاب).

 

 

وقالت اللائحة إنه لا يجوز النقل برفقة الراكب فى القطارات سوى أمتعته وملابسه واحتياجات الشخصية والمواد الغذائية التى يستخدمها خلال رحلته شرط ألا يزيد فى مجموع وزنها عن 35 كجم.

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