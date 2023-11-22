بتروجت توقع مذكرة تعاون مع شركة طاقة السعودية

وقعت شركة بتروجت – الذراع التنفيذي لقطاع البترول المصري – مذكرة تفاهم مع شركة "طاقة" السعودية ‏TAQA، ‏( lndustrialization &Energy service company) للتعاون في مشروعات خدمات الآبار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويأتي ذلك تماشيًا مع إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم التعاون مع الشركات العالمية لدعم نقل التكنولوجيا.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة طاقة.

وستتيح مذكرة التفاهم فتح آفاق جديدة لكلا الشركتين في مشروعات خدمات الآبار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جدير بالذكر أن شركة "طاقة"، هي شركة عالمية تأسست عام 2003 في المملكة العربية السعودية، ولديها حاليًا أفرع في 20 دولة، وتعد إحدى الشركات الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة للطاقة ومنها حلول خدمات الآبار.

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