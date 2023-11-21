الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

إسعاف المنيا، فيتو
إسعاف المنيا، فيتو

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى ماركة بيجو بطريق المحيط التابع لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات، بحادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى، بطريق المحيط وتحديدًا أمام  نزلة رومان بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين وقع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى 7 راكب، نتيجة السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ.

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وقد اسفر الحادث عن اصابة 7 أشخاص، وهم  : سمعان يونان عبدالله، 31 عاما، هدير وائل محمود، 17 عامًا، محمود أحمد على، 30 عامًا، منة أحمد زكي، 15 عامًا، مريم عبدالفتاح رزق، 15 عامًا، وليم منجي وليم، 16 عامًا، وحاتم ممدوح إبراهيم، 24 عامًا، جميعهم مقيمون بنزلة أسمنت في أبوقرقاص بالمنيا.

تم نقل المصابين لمستشفي أبوقرقاص المركزي للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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