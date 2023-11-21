الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من من الشابو بالإسماعيلية

مخدر الهروين، فيتو
مخدر الهروين، فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد، برئاسة الرائد محمود عبد اللطيف، من إلقاء القبض على "م. خ، ع" عاطل ٤٥ سنة وبحوزته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو، قبل توزيعه على عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الرائد محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد، يفيد بورود معلومات للنقيب أحمد ممتاز عن قيام عاطل يعد من أكبر مروجي المواد المخدرة بمنطقة العمار بقرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز، يقوم بحيازة كمية كبيرة من الهيروين والمواد المخدرة، علي الفور امر بتقنين الاجراءات وسرعة ضبطه.

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وبتقنين الاجراءات، انتقلت قوة مكبرة بقيادة النقباء أحمد ممتاز وأحمد جمال إلي مكان المتهم، وباستهدافه تمكنت القوة من ضبطه، وعثر بحوزته علي نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو وسيارة ماركة النترا جاري الكشف عنها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.


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