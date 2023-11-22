3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب ليلا

اكتشف العلماء بعد مئات السنين أن إطفاء الأنوار ليلا يقي البشر من شر داهم لهم، حيث إن الضوء في الليل يؤثر على الساعة البيولوجية للإنسان الذي من المفترض أن تتكيف أجهزته وخلاياه مع الأجواء التي يحيط بها وقد حث النبي الكريم في 3 أحاديث نبوية علي إطفاء الأنوار ليلا نوردها في هذا التقرير.

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار ليلا

وجعلنا الليل والنهار آيتين

جعل المولى عز وجل الليل للنوم والراحة والنهار للعمل والسعي حيث قال تعالى ( وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا ).فإذا ظلت المصابيح موقدة أثرت بالسلب الكبير على صحة الانسان، والذي من المفترض أن يخلد للنوم كما أن هناك غدة تسمى الغدة الصنوبرية، التي تعمل في الظلام فقط ووظيفتها الاساسية والرئيسية هي أن تقوم بإفراز هرمون يساعد الجسم على أداء مهامه بشكل منضبط وهي التي تساعد الانسان على الدخول في النوم واذا لم ينام الانسان لن يستطيع أن يستكمل دورة حياته التي من المفترض أن يتخللها النوم للراحة والسكون وارتياح اعضاء الجسم المختلفة.

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3 أسباب وراء أمر النبي بإطفاء المصابيح ليلا

أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإطفاء المصابيح ليلا مع ذكر الله عند إطفائها، لثلاثة أسباب هي:

1- لأن المصابيح كانت تضاء بالنار، وكانت الفأرة تنزع الفتيل وتجره فتتسبب في إضرام النيران

2- أن ذكر اسم الله تعالى عند إطفاء الأنوار، المقصود منه أن يصاحب ذكر الله تعالى كل فعل؛ فذكر الله هو الحصن الحصين من الشياطين، فالشيطان إنما يتسلط على المفرط لا على المتحرز

3- صيانة عن الشيطان والوباء والحشرات والهوام، ففي الحديث أخذ الحيطة والحذر من كل ما يضر

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار ليلا

10 سنن داوم عليها النبي قبل النوم

وردت 10 سنن النوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-، حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها لما لها من فضل عظيم، حثنا على اغتنامه، ومنها:



1- النوم على وضوء: فقد قـال النبي -صلى الله عليه وسلم- للبراء بن عازب رضي الله عنه: "إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث" [ متفق عليه:6311-6882] أي أن يكون على طهارة، الحديث ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ ).

2- أن ينفض الفراش ( إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه … فإنه لا يعلم ما خلفه بعده … ) رواه البخاري ومسلم.

3- النوم على الشق الأيمن …( ثم اضطجع على شقك الأيمن … ) رواه البخاري ومسلم.• وأن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ( كـان إذا رقـد وضع يده اليمنى تحت خـده ) رواه أبو داود.• قراءة سورة ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )، ومن ثمرتها: ( أنها براءة من الشرك ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ وصححه الألباني.

4- يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات )، رواه البخاري.

5-- قراءة آية الكرسي « اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» رواه البخاري.

6- قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، من قوله تعالى « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ».

7- التكبير والتسبيح عند المنام: فعن علي رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حين طلبت منه فاطمة -رضي الله عنها- خادمًا: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم ؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم" [متفق عليه: 6318 – 6915].

8- ترديد أدعية النوم .

9- الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم: فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته" [ رواه البخاري: 1154].

10- الدعاء عند الاستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد: "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور" [ رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 6312 ].

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار ليلا

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار ليلا

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه.

3- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله ﷺ بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها متفق عليه.

3- وعن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: غطوا الإناء، وأوكئوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم رواه مسلم