الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال الاجتماع، فيتو

ترأس مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذى بالجلسة رقم (3) دور الانعقاد الثاني والثلاثون لسنة 2023، لمناقشة واستعراض مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الهامة والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام،واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، جلال عبد السلام أمين عام جامعة المنوفية  ، المستشار عصام النديم المستشار القانونى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.

Advertisements


واستهل محافظ المنوفية اجتماعا بمناقشة استعدادات المحافظة لمارثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم، وأكد المحافظ على أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا وذلك بالشراكة مع مختلف الجمعيات والمنظمات الأهلية.

رفع درجة الاستعداد

كما شدد المحافظ برفع درجة  التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية ومدى توافر مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع مراعاة اختيار اللجان الإنتخابية بالدور الأرضى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وكذا التأكد من جاهزية أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

 

 فيما وجه المحافظ بضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الانتخابات الرئاسية 2024 جامعة المنوفية محافظة المنوفية

مواد متعلقة

وكيل تعليم المنوفية يحضر جلسة النواب بسبب مدرسة ميت موسي الابتدائية

17 صورة ترصد سقوط الأمطار فى المنوفية

سقوط أمطار متوسطة على مدينة تلا في المنوفية (صور)

محافظ المنوفية يوجه بحل مشاكل المواطنين

تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية (صور)

محافظ المنوفية يتفقد معرض معا ضد الغلاء (صور)

معدات جديدة بقيمة 37 مليون جنيه لمواجهة الأمطار والمظهر العام بالمنوفية

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

هبوط حاد لمؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

الأردن تعلن تجاهل إشعارات من دولة الاحتلال، ما القصة

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

نشاط الرئيس اليوم، رسائل هامة للعالم بشأن القضية الفلسطينية الأبرز

كرة السلة، الأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط

Advertisements

منوعات

المزيد

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنسية يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 21-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخوف في المنام وعلاقته بالراحة والاطمئنان والنجاح

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية