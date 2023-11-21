محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

ترأس مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذى بالجلسة رقم (3) دور الانعقاد الثاني والثلاثون لسنة 2023، لمناقشة واستعراض مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الهامة والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام،واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، جلال عبد السلام أمين عام جامعة المنوفية ، المستشار عصام النديم المستشار القانونى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.

Advertisements



واستهل محافظ المنوفية اجتماعا بمناقشة استعدادات المحافظة لمارثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم، وأكد المحافظ على أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا وذلك بالشراكة مع مختلف الجمعيات والمنظمات الأهلية.

رفع درجة الاستعداد

كما شدد المحافظ برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية ومدى توافر مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع مراعاة اختيار اللجان الإنتخابية بالدور الأرضى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وكذا التأكد من جاهزية أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

فيما وجه المحافظ بضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف.