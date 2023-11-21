وزير التعليم العالي الأسبق: بعثات من 5 دول تعمل على اكتشاف هرم خوفو

قال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، منسق مشروع اكتشاف الأهرامات، في للمؤتمر الدولي الثالث لكلية الهندسة بجامعة الفيوم، إن آخر الاكتشافات المتعلقة بهرم خوفو، هو اكتشاف ممر طوله 9.5 مترًا بارتفاع 2.3 مترًا وبعرض 2.1 مترًا، ويظهر هذا الممر أنه كان يستخدم كمكان عمل، وتم تصميم سقفه بطريقة تهدف إلى حمايته والحفاظ عليه.

وأوضح وزير التعليم العالي الأسبق، أنه يعمل علي اكتشاف الهرم الأكبر فريق علمي فني متكامل في تخصصات مختلفة بمشاركة عدد من الدول تضم فرنسا وكندا والهند واليابان وألمانيا، وتعتمد عملية الاكتشاف على استخدام عدد من الوسائل التقنية بالغة التطور والحداثة بعيدًا عن استخدام الحفر أو حدوث أي ضرر للهرم.

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الاعداد لاكتشاف الهرم الأكبر

وقال وزير التعليم العالي الأسبق، إنه تم الإعداد والبدء في تنفيذ مشروع عملية إعادة اكتشاف الهرم الأكبر منذ عام 2013 وتم استخدام قياسات وتحليلات مختلفة وأجهزة تكنولوجية متطورة كان من أهمها جهاز الاندوسكوب 6 مملي وغيره من أجهزة التردد والرادار والتلسكوب والالتراساوند لتنفيذ عمليات الرصد ومسح مناطق الهرم الأكبر والخروج بنتائج وتقارير تفيد تخصصات أخرى معنية بهذه الاكتشافات.

كما كشف وزير التعليم العالي الأسبق، أن المرحلة التالية في مشروع اكتشاف ومسح الهرم الأكبر ستعمل على عمل قياسات في نهاية الممر المكتشف حديثا، بهدف اكتشاف ما يوجد وراءه، بالإضافة إلى العمل على اكتشاف ما يوجد أسفل غرفة الملك الموجودة بالهرم الأكبر.

معرض المؤتمر

يذكر أنه تم افتتاح المعرض المقام على هامش المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة، والذي ضم منتجات لمركز ورش كلية الهندسة، من الأثاث الفندقي والمكتبي والمعدني والمنزلي، وكذلك عرض لمنتجات رعاة المؤتمر والشركات المشاركة، شملت دهانات وعوازل وتبطين، بالإضافة إلى أنشطة شركاء المؤتمر والخدمات التي يقدمونها لطلاب وخريجي كلية الهندسة على مستوى التدريب والتوظيف.

الهدف من المؤتمر

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة عدد من المحاور تتعلق بالهندسة والتنمية المستدامة، ويضم أوراق بحثية تتعلق بالهندسة الكهربائية، وأسس ونظريات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات ونماذج التعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصبية والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية والتعلم المعزز والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والذكاء الاصطناعي الأخلاقي والحوسبة السحابية والمعلوماتية الحيوية.

بالإضافة إلى الآلات الكهربائية وأنظمة القيادة الحديثة والتحكم وقياس أنظمة الطاقة الكهربائية وأنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بشبكات الكهرباء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية وتكامل شبكات الطاقة والشبكات الذكية.

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