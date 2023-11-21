الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وزير التعليم العالي الأسبق: بعثات من 5 دول تعمل على اكتشاف هرم خوفو

الدكتور هاني هلال،
الدكتور هاني هلال، فيتو

قال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، منسق مشروع اكتشاف الأهرامات، في للمؤتمر الدولي الثالث لكلية الهندسة بجامعة الفيوم، إن آخر الاكتشافات المتعلقة بهرم خوفو، هو اكتشاف ممر طوله 9.5 مترًا بارتفاع 2.3  مترًا وبعرض 2.1 مترًا، ويظهر هذا الممر أنه كان يستخدم كمكان عمل، وتم تصميم سقفه بطريقة تهدف إلى حمايته والحفاظ عليه.

وأوضح وزير التعليم العالي الأسبق، أنه يعمل علي اكتشاف الهرم الأكبر فريق علمي فني متكامل في تخصصات مختلفة بمشاركة عدد من الدول تضم فرنسا وكندا والهند واليابان وألمانيا، وتعتمد عملية الاكتشاف على استخدام عدد من الوسائل التقنية بالغة التطور والحداثة بعيدًا عن استخدام الحفر أو حدوث أي ضرر للهرم.

Advertisements

الاعداد لاكتشاف الهرم الأكبر

 وقال وزير التعليم العالي الأسبق، إنه تم الإعداد والبدء في تنفيذ مشروع عملية إعادة اكتشاف الهرم الأكبر منذ عام 2013 وتم استخدام قياسات وتحليلات مختلفة وأجهزة تكنولوجية متطورة كان من أهمها جهاز الاندوسكوب 6 مملي وغيره من أجهزة التردد والرادار والتلسكوب والالتراساوند لتنفيذ عمليات الرصد ومسح مناطق الهرم الأكبر والخروج بنتائج وتقارير تفيد تخصصات أخرى معنية بهذه الاكتشافات.

كما كشف وزير التعليم العالي الأسبق، أن المرحلة التالية في مشروع اكتشاف ومسح الهرم الأكبر ستعمل على عمل قياسات في نهاية الممر المكتشف حديثا، بهدف اكتشاف ما يوجد وراءه، بالإضافة إلى العمل على اكتشاف ما يوجد أسفل غرفة الملك الموجودة بالهرم الأكبر.

معرض المؤتمر

يذكر أنه تم افتتاح المعرض المقام على هامش المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة، والذي ضم منتجات لمركز ورش كلية الهندسة، من الأثاث الفندقي والمكتبي والمعدني والمنزلي، وكذلك عرض لمنتجات رعاة المؤتمر والشركات المشاركة، شملت دهانات وعوازل وتبطين، بالإضافة إلى أنشطة شركاء المؤتمر والخدمات التي يقدمونها لطلاب وخريجي كلية الهندسة على مستوى التدريب والتوظيف.

الهدف من المؤتمر

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة عدد من  المحاور تتعلق بالهندسة والتنمية المستدامة، ويضم أوراق بحثية تتعلق بالهندسة الكهربائية، وأسس ونظريات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات ونماذج التعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصبية والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية والتعلم المعزز والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والذكاء الاصطناعي الأخلاقي والحوسبة السحابية والمعلوماتية الحيوية.

 بالإضافة إلى الآلات الكهربائية وأنظمة القيادة الحديثة والتحكم وقياس أنظمة الطاقة الكهربائية وأنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بشبكات الكهرباء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية  وتكامل شبكات الطاقة والشبكات الذكية.

حالة الطقس غدا الأربعاء 22-11-2023 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى مركز إطسا

خدمات فيتو

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي هرم خوفو جامعة الفيوم المرتمر السنوي اخبار الفيوم الدكتور هاني هلال

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الأربعاء 22-11-2023 في محافظة الفيوم

تموين الفيوم يتحفظ على سيارتين محملتين بسولار قبل طرحه في السوق السوداء

محافظ الفيوم يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى مركز إطسا

حماية المستهلك بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يتابع شركة الفيوم

الأكثر قراءة

استشهاد حفيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

حماس تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة الأسرى والهدنة بغزة

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق إيقاع عناصر جيش الاحتلال في كمين محكم (فيديو)

حماس تسلم رسالة عاجلة لمصر وقطر بشأن الهدنة

شعبة الذهب تكشف حقيقة وقف عمل المحال التجارية وعدم البيع بعد زيادة الأسعار

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

آلاف الشهداء ومبانٍ ومستشفيات خارج الخدمة.. غزة بعد شهر ونصف من عدوان الاحتلال على القطاع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية