دراسة، 4 مكاسب رئيسية لتطوير الدائرى القديم

كشفت وزارة النقل فى دراسة لها عن التطورات التى شهدتها المناطق والأراضي المجاورة لمشروعات الطرق وخاصة أعمال تطوير الدائرى.

وجاء بالدراسة أن الأراضى المبانى تبلع 141 كيلو مترا ارتفعت أسعارها بفارق أسعار يبلغ تريلون جنيه مقارنة بالفترة نفسها عام 2014.

وارتفعت أسعار الأراضي الصناعية والزراعية المحيطة بهذه المناطق بفروق كبيرة من 2014 حتى اليوم.

وكانت وزارة النقل قامت خلال الفترة الأخيرة بأكبر مشروع لتطوير الطريق الدائرى، مما ساهم فى تقليل الزحام على الدائرى بنسبة تتخطى 60% وقضى على التكدسات تماما وساهم فى زيادة اسعار الأراضي حول الدائرى.

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وهو الأمر نفسه الذى انعكس على معظم مشروعات الطرق والتى ساهمت فى إحداث تغييرات كبيرة على مستوى ومعدل الخدمات المقدمة.

وتعمل الطرق والكبارى على تطوير الشبكة القديمة للطرق

وشملت الأجزاء الرئيسة للدراسة

أولا ارتفاع أسعار الأراضي المبانى

ثانيا ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية

ثالثا ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية

رابعا رواج فى عمليات التنمية والإسكان فى هذه المناطق

أعلنت وزارة النقل عن قيام رئيس هيئة الطرق والكباري وعدد من قيادات الطرق والكباري بجولة تفقدية اليوم الثلاثاء لمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الطرق والكباري وذلك لمتابعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى من أعمال التطوير وأهم الأعمال التي تتم بالمرحلة الثانية من المشروع لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وسبق وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومتابعة تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية.

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وتفقد الوزير الربط بين المرحلتين الأولى التي تم الانتهاء منها والثانية الجاري تنفيذها من مشروع تطوير الطريق الدائري، وذلك بتفقد تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من جميع الحلول المرورية المستجدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة، والتي تشمل توسعة الطريق الدائري في هذه المنطقة ليصبح 11 حارة في كل اتجاه مع توسعه جميع المطالع والمنازل.

وتم فتح منزل قليوب للحركة المرورية عليه وكذلك تم الانتهاء من توسعة وصيانة الطريق الزراعي، أسفل التقاطع وإنشاء طريق خدمة لاستيعاب الكثافات المرورية، كما أنه جارى تنفيذ محطة الأتوبيس الترددي لهذا التقاطع الهام بالإضافة إلى إنشاء مواقف ميكروباص حضارية به.

إجراءات جديدة قبل تشغيل الأتوبيس الترددي

كما تابع وزير النقل الموقف التنفيذي للقطاعات الأخرى من المرحلة الثانية والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوى، مرورا بكوبري الوراق حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه، وكذلك أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(٩ د)، الذي يبلغ طوله ٣ كم، بواقع أربع حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين، وحيث جاري حاليا تكثيف الأعمال لنهوها فى التوقيتات المحددة بالإضافة إلى قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

الطريق الدائري

كما تم متابعة موقف أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، محور السكة الحديد (الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبرى التونسى حتى ميدان العرب، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط المحور مع الطريق الدائرى وجار أعمال الإحلال وطبقة الأساس فى المسافة من كوبرى التونسى حتى ميدان عزبة الورد وأكد الوزير على ضرورة استمرار التنسيق مع محافظ القاهرة لسرعة إزالة التعديات على حرم السكة الحديد لاستكمال الأعمال بالمحور، فى المسافة من عزبة الورد حتى ميدان العرب بالإضافة إلى متابعة أعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقى والغربى لمصرف المحيط بطول ٢٠ كم، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، ويعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة، وأكد الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذي تم استحداثه للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن.

تفاصيل خطط الاستثمار الإعلاني للدائري

وتابع الفريق مهندس وزير النقل التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وكذلك اعمال انارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.

وخلال جولته، تفقد الوزير أعمال تنفيذ عدد من محطات الأتوبيس الترددي BRT، والذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة مثل محطة السلام والمرج.

حيث أكد الوزير على تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذي سيمثل نمطًا حضاريًا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث أنه وسيلة نقل جماعي صديق للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

واطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمحطات التي تبلغ 49 محطة، والأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وكيفية وطرق ربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا.

كما تفقد وزير النقل المواقع المخصصة لشحن الأتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.