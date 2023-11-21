الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة حازم عمر الانتخابية تجتمع مع أمانة التثقيف بالشعب الجمهوري

اجتماع حملة المرشح
اجتماع حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، فيتو

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة التدريب والتثقيف المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور كريم سالم أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف المركزية، عضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات التدريب والتثقيف بجميع محافظات الجمهورية.

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بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتور كريم سالم، رحب فيها بالحضور من أمانة التدريب والتثقيف، مؤكدًا على أن الحزب يعمل بشكل قوي على تأهيل جميع أعضاء الأمانة لكي يكونوا قادة للحزب بمواقعهم، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.

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