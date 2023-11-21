الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

بدر نوفمبر،فيتو
بدر نوفمبر،فيتو

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، عن موعد اكتمال قرص القمر حيث يصبح بدرا كامل الاستدارة يوم 27 نوفمبر

 

قمر القندس

يشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 %..

 

 

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يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة

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ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار


كما يُعرف أيضا باسم القمر المتجمد والقمر المظلم.

وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر

 

وفى 25 نوفمبر ترائى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:20 تقريبا صباح اليوم التالي..

 

كما يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع  يوم 27 نوفمبر في برج الثور، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 6:00 من صباح اليوم التالي..

علما بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة

 

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قمر القندس أشرف تادرس القومي للبحوث الفلك كوكب المشترى القمر

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