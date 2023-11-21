وفاة والد خالد جلال نجم الزمالك السابق

أعلن خالد جلال نجم نادي الزمالك السابق، وفاة والده منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكان قد طلب خالد جلال المدير الفنى لفريق فاركو الدعاء لوالده، فى أزمته الصحية، و الذى يرقد فى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

كان خالد جلال غادر مباراة فاركو والبنك الأهلي الودية، للسفر إلى القاهرة، للاطمئنان على والده الذى يعاني من حالة صحية حرجة فى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.