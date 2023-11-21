الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

وفاة والد خالد جلال نجم الزمالك السابق

خالد جلال نجم الزمالك
خالد جلال نجم الزمالك السابق، فيتو

أعلن خالد جلال نجم نادي الزمالك السابق، وفاة والده منذ قليل بعد صراع مع المرض. 

 

وكان قد طلب خالد جلال  المدير الفنى لفريق فاركو الدعاء لوالده، فى أزمته الصحية، و الذى يرقد فى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

 

 كان خالد جلال غادر مباراة فاركو والبنك الأهلي الودية، للسفر إلى القاهرة، للاطمئنان على والده الذى يعاني من حالة صحية حرجة فى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات.

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