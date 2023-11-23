المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

تعد فترة الخطوبة من المراحل المهمة للتعارف بين المخطوبين وتقوية الود بين الأسر والعائلات، وخلال هذه المرحلة يكشف كل طرف للآخر عما يخبئه داخل قلبه من مشاعر، فضلا عن التعبير عن الحب المتبادل ولكن قد يقع البعض في المحرمات ولذلك وضع علماء الشريعة والفقهاء شروطا وأحكاما وأوضحوا ما يباح وما يحرم على الخاطب والمخطوبة أثناء فترة الخطوبة.

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ما يباح وما يحرم علي الخاطب والمخطوبة أثناء فترة الخطوبة

رأي دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتاويها عن الخطوبة: إن الخِطْبَةُ مجرد وعدٍ بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إنَّ الخاطبَ له أن يستردّ الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك -ولو كان الفسخ من جهته-؛ لأنَّها جزء من المهر الذي يستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول؛ أي: أنَّ الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها، وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها، وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تعجَّل الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

وعليهما منع مقدمات الفواحش بمنع الخلوة وما يتلوها ممَّا حرم الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: 21].

وأمَّا تقبيلها فهو أمرٌ محرمٌ، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك، بل ولا من لمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما يباح وما يحرم علي الخاطب والمخطوبة أثناء فترة الخطوبة

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة

ورد أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة، ورد فيه أن غاية ما تفيده الفاتحة أنها مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأوّلي، ولكن ذلك لا يعتبر إنشاءً للعقد؛ لأن العقد له أركان خاصة، وهي: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود.

هل يجوز خلع الحجاب بعد قراءة الفاتحة أمام الخاطب

هل يجوز خلع الحجاب بعد قراءة الفاتحة أمام الخاطب، ورد فيه أن الأئمة الأربعة أجازوا للخاطب أن يرى من خطيبته الوجه والكفين، واستدلوا على جواز ذلك بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ( يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ) - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

هل يجوز للخاطب بعد قراءة الفاتحة رؤية شعر خطيبته

هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته، ورد فيه أن رؤية الخاطب لخطيبته بما يعرف في الفقه بملابس المَهنة التي تكون بها في المنزل ويظهر منها نصف ساعدها أو ظهور شعرها؛ اتفق الأئمة الأربعة على حرمة ذلك وعدم جوازه، حيث إنه لا يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته سوى الوجه والكفين.

وورد فيه أن من العلماء من أجاز أن يرى الخاطب خطيبته بملابس المَهنة والورع والتقوى تتعارض مع هذا الرأي.

ما يباح وما يحرم علي الخاطب والمخطوبة أثناء فترة الخطوبة

حدود العلاقة بين المخطوبين بعد قراءة الفاتحة

حدود العلاقة بين المخطوبين، ورد أنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، والخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزًا، وجاء ردًا على سؤال: هل يجوز للخاطب ان يمسك بيد مخطوبته؟ أنه الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، فليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.

كما أن الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، وللخاطب أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول.

هل يجوز للخاطب أن يحتفظ بصورة خطيبته بعد قراءة الفاتحة والعكس

هل يجوز للخاطب أن يحتفظ بصورة خطيبته والعكس، ورد أنه لو أعطت الفتاة لخطيبها الصورة فالأهم إنها تكون صورة محتشمة لا يظهر منها شيء، وهذا من باب الاحتياط، أما إنها لو كانت صورة وسط عائلتها أو كصورة البطاقة فلا حرج، أما الأمر الذي نراه فهو احتلال الخاطب لصورة مخطوبته فربما تحدث مشاكل فى الأسر فلا داعي من ذلك.

حكم كلام الحب بين المخطوبين بعد قراءة الفاتحة

حكم كلام الحب بين المخطوبين، ورد في إجابتها عن سؤال «هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟» أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

ما يباح وما يحرم علي الخاطب والمخطوبة أثناء فترة الخطوبة

الخلوة محرمة بعد قراءة الفاتحة

د. أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، يؤكد أن انفلات العلاقة بين بعض المخطوبين أسفر عن مساوئ أخلاقية، وهذه المساوئ تتحملها أسر فتيات تركت لبناتها «الحبل على الغارب» كما يقول المثل، حيث يسمح للبنت بأن تخرج مع خطيبها كيفما شاء أو شاءت، وقد نجم عن ذلك تجاوزات أخلاقية في بعض المجتمعات العربية.

ويقول «الإسلام ضبط سلوك كل شاب وفتاة مقبلين على الزواج بآداب راقية تمكنهما من التعارف دون تجاوزات، وتعمق من مشاعر الحب والشوق والاحترام المتبادل بينهما، فالإسفاف بين الطرفين مرفوض ومدان، فلا مجال لسيطرة شهوة على لقاء الخطيبين داخل الأسرة، وتحت سمع وبصر كل أفرادها. وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أباحت للخاطب أن يلتقي بخطيبته وأن ينظر إليها، وأن يتم التعارف بينهما بما يوفر للزواج عوامل الاستقرار والاستمرار، فقد وضع الفقهاء لهذا اللقاء شروطًا وقواعد وآدابًا يجب الالتزام بها.. فالخلوة بين الراغبين في الزواج محظورة شرعًا قبل الزواج، لأن الخطبة ما هي إلا مقدمة من مقدمات الزواج، وما هي إلا مجرد وعد بالزواج، والخاطب والمخطوبة كلاهما أجنبي عن الآخر ما دام لم يتم عقد الزواج بينهما، وينطبق عليهما قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان».